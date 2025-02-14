https://1prime.ru/20250214/nabiullin-854942766.html

Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ

Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ

Для снижения ключевой ставки Банка России не является обязательным условием, чтобы инфляция была на уровне 4%, важно видеть ее устойчивое замедление, однако... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:41+0300

2025-02-14T16:41+0300

2025-02-14T16:41+0300

экономика

банк россия

ставка банка россии

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Для снижения ключевой ставки Банка России не является обязательным условием, чтобы инфляция была на уровне 4%, важно видеть ее устойчивое замедление, однако пока регулятор не видит предпосылок для снижения ставки, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Для того, чтобы мы начали снижать ставку, необязательно, чтобы инфляция пришла к 4% уже, нам важно убедиться, что инфляция устойчиво замедляется к целевому уровню", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Иначе говоря, если мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разовыми какими-то факторами тенденцию к замедлению, которая по нашему прогнозу приведет инфляцию к 4%, то это возможно", - добавила она."Пока мы таких предпосылок не видим, мы еще не видим этих устойчивых тенденций. Следим за широким кругом показателей, но вот последние данные, которые есть, и по кредитованию, и по сбережениям, о чем мы говорили, и по динамике денежных агрегатов, если они станут устойчивыми, да, то возможно снижение ставки", - подчеркнула глава ЦБ. В пятницу Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Регулятор будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако ЦБ уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".

https://1prime.ru/20250214/nabiullina-854942618.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россия, ставка банка россии, эльвира набиуллина