https://1prime.ru/20250214/nabiullin-854942766.html
Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ
Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ
Для снижения ключевой ставки Банка России не является обязательным условием, чтобы инфляция была на уровне 4%, важно видеть ее устойчивое замедление, однако... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:41+0300
2025-02-14T16:41+0300
2025-02-14T16:41+0300
экономика
банк россия
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Для снижения ключевой ставки Банка России не является обязательным условием, чтобы инфляция была на уровне 4%, важно видеть ее устойчивое замедление, однако пока регулятор не видит предпосылок для снижения ставки, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Для того, чтобы мы начали снижать ставку, необязательно, чтобы инфляция пришла к 4% уже, нам важно убедиться, что инфляция устойчиво замедляется к целевому уровню", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Иначе говоря, если мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разовыми какими-то факторами тенденцию к замедлению, которая по нашему прогнозу приведет инфляцию к 4%, то это возможно", - добавила она."Пока мы таких предпосылок не видим, мы еще не видим этих устойчивых тенденций. Следим за широким кругом показателей, но вот последние данные, которые есть, и по кредитованию, и по сбережениям, о чем мы говорили, и по динамике денежных агрегатов, если они станут устойчивыми, да, то возможно снижение ставки", - подчеркнула глава ЦБ. В пятницу Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Регулятор будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако ЦБ уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".
https://1prime.ru/20250214/nabiullina-854942618.html
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банк россия, ставка банка россии, эльвира набиуллина
Экономика, банк Россия, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина высказалась о предпосылках для снижения ставки ЦБ
Набиуллина: для снижения ставки нужно устойчивое замедление инфляции, пока предпосылок нет
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Для снижения ключевой ставки Банка России не является обязательным условием, чтобы инфляция была на уровне 4%, важно видеть ее устойчивое замедление, однако пока регулятор не видит предпосылок для снижения ставки, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Для того, чтобы мы начали снижать ставку, необязательно, чтобы инфляция пришла к 4% уже, нам важно убедиться, что инфляция устойчиво замедляется к целевому уровню", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Иначе говоря, если мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разовыми какими-то факторами тенденцию к замедлению, которая по нашему прогнозу приведет инфляцию к 4%, то это возможно", - добавила она.
Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости
"Пока мы таких предпосылок не видим, мы еще не видим этих устойчивых тенденций. Следим за широким кругом показателей, но вот последние данные, которые есть, и по кредитованию, и по сбережениям, о чем мы говорили, и по динамике денежных агрегатов, если они станут устойчивыми, да, то возможно снижение ставки", - подчеркнула глава ЦБ.
В пятницу Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Регулятор будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако ЦБ уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".