https://1prime.ru/20250214/nabiullina-854942618.html

Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости

Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости

Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:34+0300

2025-02-14T16:34+0300

2025-02-14T16:34+0300

экономика

ставка банка россии

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. "Ключевая ставка уже 21%, и это большой уровень жесткости. Некоторые его считают даже чрезмерным, это большой уровень жесткости. И, по нашим оценкам, его должно быть достаточно для замедления инфляции", - сказала она. "Если мы увидим, что нет устойчивого замедления инфляции, мы готовы будем еще повысить ставку. Но пока мы видим охлаждение всех сегментов кредитования... Мы ожидаем, что и бюджет будет в этом году иметь дезинфляционное влияние, и будем смотреть, насколько все это устойчиво", - отметила Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://1prime.ru/20250214/tsb-854942494.html

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ставка банка россии, эльвира набиуллина, банк россии