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Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/nabiullina-854942618.html
Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости
Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости
Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:34+0300
2025-02-14T16:34+0300
экономика
ставка банка россии
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. "Ключевая ставка уже 21%, и это большой уровень жесткости. Некоторые его считают даже чрезмерным, это большой уровень жесткости. И, по нашим оценкам, его должно быть достаточно для замедления инфляции", - сказала она. "Если мы увидим, что нет устойчивого замедления инфляции, мы готовы будем еще повысить ставку. Но пока мы видим охлаждение всех сегментов кредитования... Мы ожидаем, что и бюджет будет в этом году иметь дезинфляционное влияние, и будем смотреть, насколько все это устойчиво", - отметила Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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ставка банка россии, эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:34 14.02.2025
 
Набиуллина назвала ставку в 21% большим, но не чрезмерным уровнем жесткости

Набиуллина: ключевая ставка в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Ключевая ставка уже 21%, и это большой уровень жесткости. Некоторые его считают даже чрезмерным, это большой уровень жесткости. И, по нашим оценкам, его должно быть достаточно для замедления инфляции", - сказала она.
"Если мы увидим, что нет устойчивого замедления инфляции, мы готовы будем еще повысить ставку. Но пока мы видим охлаждение всех сегментов кредитования... Мы ожидаем, что и бюджет будет в этом году иметь дезинфляционное влияние, и будем смотреть, насколько все это устойчиво", - отметила Набиуллина.
Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке
16:32
 
Экономикаставка Банка РоссииЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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