https://1prime.ru/20250214/naruchniki-854920869.html

В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел

В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел - 14.02.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T09:03+0300

2025-02-14T09:03+0300

2025-02-14T09:03+0300

общество

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение Даванков направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Вице-спикер ГД в письме отметил, что президент РФ Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости прекратить практику использования наручников "Ажур" в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. После чего руководством МВД было направлено указание территориальным органам о запрете наручников в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений. По словам Даванкова, практика применения наручников к подозреваемым по таким делам остается распространенной, "так, 12 февраля 2025 года предприниматель Юрий Викторович Усков из Йошкар-Олы был доставлен в зал городского суда в наручниках". "В связи с этим, учитывая поручение президента России Владимира Путина о прекращении практики использования наручников в отношении обвиняемых и подозреваемых в экономических преступлениях, а также общественный резонанс, вызванный случаем Юрия Викторовича Ускова, Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия", - сказано в обращении. Отмечается, что экономические преступления, как правило, не связаны с насилием, угрозой жизни или здоровью граждан. Подозреваемые и обвиняемые по таким делам не представляют опасности для окружающих и не склонны к применению силы. "Применение наручников в их отношении является избыточной и неоправданной мерой, особенно в отношении предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны", - написано в обращении.

https://1prime.ru/20250213/gosduma-854906513.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума