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В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел
В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел - 14.02.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T09:03+0300
2025-02-14T09:03+0300
общество
россия
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение Даванков направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Вице-спикер ГД в письме отметил, что президент РФ Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости прекратить практику использования наручников "Ажур" в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. После чего руководством МВД было направлено указание территориальным органам о запрете наручников в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений. По словам Даванкова, практика применения наручников к подозреваемым по таким делам остается распространенной, "так, 12 февраля 2025 года предприниматель Юрий Викторович Усков из Йошкар-Олы был доставлен в зал городского суда в наручниках". "В связи с этим, учитывая поручение президента России Владимира Путина о прекращении практики использования наручников в отношении обвиняемых и подозреваемых в экономических преступлениях, а также общественный резонанс, вызванный случаем Юрия Викторовича Ускова, Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия", - сказано в обращении. Отмечается, что экономические преступления, как правило, не связаны с насилием, угрозой жизни или здоровью граждан. Подозреваемые и обвиняемые по таким делам не представляют опасности для окружающих и не склонны к применению силы. "Применение наручников в их отношении является избыточной и неоправданной мерой, особенно в отношении предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны", - написано в обращении.
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общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
09:03 14.02.2025
 
В ГД предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел

В Госдуме предложили не надевать наручники на фигурантов экономических дел

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение Даванков направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Вице-спикер ГД в письме отметил, что президент РФ Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости прекратить практику использования наручников "Ажур" в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. После чего руководством МВД было направлено указание территориальным органам о запрете наручников в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений. По словам Даванкова, практика применения наручников к подозреваемым по таким делам остается распространенной, "так, 12 февраля 2025 года предприниматель Юрий Викторович Усков из Йошкар-Олы был доставлен в зал городского суда в наручниках".
"В связи с этим, учитывая поручение президента России Владимира Путина о прекращении практики использования наручников в отношении обвиняемых и подозреваемых в экономических преступлениях, а также общественный резонанс, вызванный случаем Юрия Викторовича Ускова, Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия", - сказано в обращении.
Отмечается, что экономические преступления, как правило, не связаны с насилием, угрозой жизни или здоровью граждан. Подозреваемые и обвиняемые по таким делам не представляют опасности для окружающих и не склонны к применению силы.
"Применение наручников в их отношении является избыточной и неоправданной мерой, особенно в отношении предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны", - написано в обращении.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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