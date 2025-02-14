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Продажи новостроек в Москве выросли на 13%

Продажи новостроек в Москве выросли на 13% - 14.02.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек в Москве выросли на 13%

Продажи первичного жилья в Москве в январе 2025 года выросли по сравнению с январем прошлого года на 13% - до 6 тысяч договоров долевого участия в строительстве | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T09:38+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе 2025 года выросли по сравнению с январем прошлого года на 13% - до 6 тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство зарегистрировало в январе почти 9,3 тысячи ДДУ - на 3% больше результата января 2024 года. "Свыше 9,2 тысячи договоров зарегистрировано за первый месяц текущего года. Это на 5% выше среднего показателя января в 2023-2025 годах (8,8 тысячи ДДУ), а также второй после января 2022 года (10,2 тысячи ДДУ) результат за все годы статистических наблюдений. При этом сделки с квартирами показали уверенный прирост на 13%, а вот сегмент коммерческой недвижимости, который был одним из драйверов спроса на первичке во второй половине прошлого года, наоборот, снизился, но незначительно – менее чем на 500 договоров", – приводятся в сообщении слова главы управления Игоря Майданова. Продажи вторичного жилья в Москве в январе 2025 года выросли в сравнении с январем прошлого года на 27% - до 9,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).

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бизнес, недвижимость, москва