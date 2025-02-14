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Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы
Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы - 14.02.2025, ПРАЙМ
Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:18+0300
2025-02-14T10:21+0300
политика
россия
сша
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и энергетики. Об этмо он сообщил в беседе с радио Kossuth."Если американский президент придет, установит мир и будет достигнуто соглашение, думаю, вновь интегрирует Россию в мировую экономику, в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую и экономическую систему, то это даст венгерской экономике огромный импульс, большие возможности. Мы много выиграем от мира", - отметил политик.По его словам, Венгрия ежегодно теряет от санкций "огромную сумму" в 6,5 миллиарда евро и хотела бы, чтобы это прекратилось.
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россия, сша, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
10:18 14.02.2025 (обновлено: 10:21 14.02.2025)
 
Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы

Орбан надеется, что Трамп интегрирует РФ в систему безопасности и экономики ЕС

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и энергетики. Об этмо он сообщил в беседе с радио Kossuth.
"Если американский президент придет, установит мир и будет достигнуто соглашение, думаю, вновь интегрирует Россию в мировую экономику, в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую и экономическую систему, то это даст венгерской экономике огромный импульс, большие возможности. Мы много выиграем от мира", - отметил политик.
По его словам, Венгрия ежегодно теряет от санкций "огромную сумму" в 6,5 миллиарда евро и хотела бы, чтобы это прекратилось.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Вчера, 22:35
 
ПолитикаРОССИЯСШАВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
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