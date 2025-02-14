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Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы

Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы - 14.02.2025, ПРАЙМ

Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T10:18+0300

2025-02-14T10:18+0300

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политика

россия

сша

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что президент США Дональд Трамп снова интегрирует Россию в систему европейской безопасности, экономики и энергетики. Об этмо он сообщил в беседе с радио Kossuth."Если американский президент придет, установит мир и будет достигнуто соглашение, думаю, вновь интегрирует Россию в мировую экономику, в европейскую систему безопасности и даже в европейскую энергетическую и экономическую систему, то это даст венгерской экономике огромный импульс, большие возможности. Мы много выиграем от мира", - отметил политик.По его словам, Венгрия ежегодно теряет от санкций "огромную сумму" в 6,5 миллиарда евро и хотела бы, чтобы это прекратилось.

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россия, сша, венгрия, виктор орбан