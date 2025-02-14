https://1prime.ru/20250214/orban-854932164.html
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС - 14.02.2025, ПРАЙМ
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС
Если Европейский союз не сможет изменить свою экономическую политику, то он может развалиться в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:01+0300
2025-02-14T12:01+0300
2025-02-14T12:01+0300
экономика
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Если Европейский союз не сможет изменить свою экономическую политику, то он может развалиться в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше", - отметил политик.По мнению Орбана, для Венгрии лучше остаться в ЕС, поскольку сама идея создания союза была позитивной и может служить интересам стран-членов, если будет организована правильно.Орбан также напомнил о предыдущих предупреждениях Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка, о шатком уровне конкурентоспособности Европы и возможном будущем развале ЕС.
https://1prime.ru/20250214/orban-854925840.html
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венгрия, виктор орбан
Экономика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС
Орбан: если ЕС продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены
БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Если Европейский союз не сможет изменить свою экономическую политику, то он может развалиться в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше", - отметил политик.
По мнению Орбана, для Венгрии лучше остаться в ЕС, поскольку сама идея создания союза была позитивной и может служить интересам стран-членов, если будет организована правильно.
Орбан также напомнил о предыдущих предупреждениях Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка, о шатком уровне конкурентоспособности Европы и возможном будущем развале ЕС.
Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы