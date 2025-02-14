Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/orban-854932164.html
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС - 14.02.2025, ПРАЙМ
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС
Если Европейский союз не сможет изменить свою экономическую политику, то он может развалиться в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:01+0300
2025-02-14T12:01+0300
экономика
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_cdb3fe18838c3ed486875e67e13dd3b3.jpg
БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Если Европейский союз не сможет изменить свою экономическую политику, то он может развалиться в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше", - отметил политик.По мнению Орбана, для Венгрии лучше остаться в ЕС, поскольку сама идея создания союза была позитивной и может служить интересам стран-членов, если будет организована правильно.Орбан также напомнил о предыдущих предупреждениях Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка, о шатком уровне конкурентоспособности Европы и возможном будущем развале ЕС.
https://1prime.ru/20250214/orban-854925840.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/61/841266160_99:0:2767:2001_1920x0_80_0_0_fa003919c3301d536cb95806436299ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, виктор орбан
Экономика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
12:01 14.02.2025
 
"Дни сочтены". Орбан сделал жуткий прогноз для экономики ЕС

Орбан: если ЕС продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Если Европейский союз не сможет изменить свою экономическую политику, то он может развалиться в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше", - отметил политик.
По мнению Орбана, для Венгрии лучше остаться в ЕС, поскольку сама идея создания союза была позитивной и может служить интересам стран-членов, если будет организована правильно.
Орбан также напомнил о предыдущих предупреждениях Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка, о шатком уровне конкурентоспособности Европы и возможном будущем развале ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Орбан надеется на интеграцию России в систему безопасности Европы
10:18
 
ЭкономикаВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала