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Орбан призвал к выработке новой экономической стратегии ЕС - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Орбан призвал к выработке новой экономической стратегии ЕС
Орбан призвал к выработке новой экономической стратегии ЕС - 14.02.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал к выработке новой экономической стратегии ЕС
Раньше экономическая стратегия Европейского союза строилась на энергоресурсах их России, после отказа от них нужна новая стратегия, проблема Евросоюза в том,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T21:35+0300
2025-02-14T21:50+0300
энергетика
венгрия
ес
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Раньше экономическая стратегия Европейского союза строилась на энергоресурсах их России, после отказа от них нужна новая стратегия, проблема Евросоюза в том, что у него ее нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Успех Евросоюза всегда был связан с успехом экономики Германии. Сейчас они страдают, и мы тоже страдаем. Причина очень проста: была хорошо работающая структурная модель немецкой экономики и европейской экономики. Союз дешевой российской энергии и развитых западных технологий приводил к тому, что мы были конкурентоспособны", - сказал глава венгерского правительства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По словам Орбана, после начала украинского конфликта ЕС "изолировал себя от дешевой энергии", и теперь у него "нет новой стратегии, как быть конкурентоспособными"."То есть у нас есть потерянная стратегия и нет новой, так что проблема сейчас в том, что у нас нет компаса... нет реальной стратегии, каково реальное будущее европейской экономики, на этот вопрос нет ответа", - подчеркнул Орбан.
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венгрия, ес, виктор орбан, россия
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, Виктор Орбан, РОССИЯ
21:35 14.02.2025 (обновлено: 21:50 14.02.2025)
 
Орбан призвал к выработке новой экономической стратегии ЕС

Орбан: после отказа от энергоресурсов России нужна новая энергостратегия ЕС

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Раньше экономическая стратегия Европейского союза строилась на энергоресурсах их России, после отказа от них нужна новая стратегия, проблема Евросоюза в том, что у него ее нет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Успех Евросоюза всегда был связан с успехом экономики Германии. Сейчас они страдают, и мы тоже страдаем. Причина очень проста: была хорошо работающая структурная модель немецкой экономики и европейской экономики. Союз дешевой российской энергии и развитых западных технологий приводил к тому, что мы были конкурентоспособны", - сказал глава венгерского правительства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Орбана, после начала украинского конфликта ЕС "изолировал себя от дешевой энергии", и теперь у него "нет новой стратегии, как быть конкурентоспособными".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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"То есть у нас есть потерянная стратегия и нет новой, так что проблема сейчас в том, что у нас нет компаса... нет реальной стратегии, каково реальное будущее европейской экономики, на этот вопрос нет ответа", - подчеркнул Орбан.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯЕСВиктор ОрбанРОССИЯ
 
 
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