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Орбан прокомментировал подрыв "Северных потоков" - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Орбан прокомментировал подрыв "Северных потоков"
Орбан прокомментировал подрыв "Северных потоков" - 14.02.2025, ПРАЙМ
Орбан прокомментировал подрыв "Северных потоков"
Если бы ветки газопровода "Северный поток" взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум, заявил венгерский премьер-министр Виктор | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T22:52+0300
2025-02-14T22:52+0300
энергетика
виктор орбан
венгрия
теракт на "северных потоках"
газ
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БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Если бы ветки газопровода "Северный поток" взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с венгерским премьером назвал взрыв "Северных потоков" актом промышленного терроризма "крупнейшей страны НАТО против второй страны НАТО", которым администрация президента США Джо Байдена навязала Германии "зеленый переход". Карлсон также задался вопросами, почему НАТО до сих пор существует и почему о теракте никто не говорит. "Если бы это произошло с Венгрией, был бы кое-какой шум, это несомненно. Но, понимаете, это Германия", - сказал Орбан, интервью опубликовано на сайте Карлсона. По словам венгерского премьера, причина того, что на Западе пытаются замалчивать теракт, заключается в прочном союзе между американской и европейской либеральными элитами, которые "всегда договариваются, что считать проблемой, а что нет". Германия, будучи частью такого союза, сумела "пресечь все голоса, пытавшиеся поднять этот вопрос", который в любом случае является серьезным, отметил он. "Если страна не готова встать и бороться за себя, она не заслуживает никакой помощи извне", - подчеркнул Орбан. Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал возмутительным отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках", прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку. По его словам, диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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виктор орбан, венгрия, теракт на "северных потоках", газ
Энергетика, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, теракт на "Северных потоках", Газ
22:52 14.02.2025
 
Орбан прокомментировал подрыв "Северных потоков"

Орбан: если бы "Северные потоки" взорвали в Венгрии, там подняли бы шум, в отличие от ФРГ

© Kustbevakningen | Перейти в медиабанкМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
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БУДАПЕШТ, 14 фев - ПРАЙМ. Если бы ветки газопровода "Северный поток" взорвали в Венгрии, то власти страны, в отличие от Германии, подняли бы шум, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с венгерским премьером назвал взрыв "Северных потоков" актом промышленного терроризма "крупнейшей страны НАТО против второй страны НАТО", которым администрация президента США Джо Байдена навязала Германии "зеленый переход". Карлсон также задался вопросами, почему НАТО до сих пор существует и почему о теракте никто не говорит.
"Если бы это произошло с Венгрией, был бы кое-какой шум, это несомненно. Но, понимаете, это Германия", - сказал Орбан, интервью опубликовано на сайте Карлсона.
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По словам венгерского премьера, причина того, что на Западе пытаются замалчивать теракт, заключается в прочном союзе между американской и европейской либеральными элитами, которые "всегда договариваются, что считать проблемой, а что нет". Германия, будучи частью такого союза, сумела "пресечь все голоса, пытавшиеся поднять этот вопрос", который в любом случае является серьезным, отметил он.
"Если страна не готова встать и бороться за себя, она не заслуживает никакой помощи извне", - подчеркнул Орбан.
Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал возмутительным отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на "Северных потоках", прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку. По его словам, диверсию на "Северных потоках" следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭнергетикаВиктор ОрбанВЕНГРИЯтеракт на "Северных потоках"Газ
 
 
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