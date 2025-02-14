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Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия - 14.02.2025, ПРАЙМ
Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
Решение о передаче ядерного оружия Украине является компетенцией президента США Дональда Трампа, заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:14+0300
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вооружения
сша
украина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Решение о передаче ядерного оружия Украине является компетенцией президента США Дональда Трампа, заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет."Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа... Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента", - отметил глава оборонного ведомства в беседе с изданием Breitbart News. Он также подчеркнул, что глава Белого дома является единственным человеком, который будет определять "есть ли место для маневров" по какому-либо вопросу.Ранее в 2024 году газета New York Times сообщила, что некоторые американские и европейские чиновники предлагали вернуть Украине ядерное оружие. В ответ на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие спекуляции являются неправомерными и высказываются теми, кто не имеет достаточного понимания реальной ситуации.
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сша, украина, пентагон
Вооружения, США, УКРАИНА, Пентагон
10:14 14.02.2025
 
Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия

Хегсет о вопросе передачи Киеву ядерного оружия: решение только за Трампом

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Решение о передаче ядерного оружия Украине является компетенцией президента США Дональда Трампа, заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет.
"Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа... Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента", - отметил глава оборонного ведомства в беседе с изданием Breitbart News.
Он также подчеркнул, что глава Белого дома является единственным человеком, который будет определять "есть ли место для маневров" по какому-либо вопросу.
Ранее в 2024 году газета New York Times сообщила, что некоторые американские и европейские чиновники предлагали вернуть Украине ядерное оружие. В ответ на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие спекуляции являются неправомерными и высказываются теми, кто не имеет достаточного понимания реальной ситуации.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Европа несет ответственность за свою безопасность, заявил шеф Пентагона
Вчера, 18:53
 
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