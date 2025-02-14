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Песков прокомментировал возвращение Винника из США - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал возвращение Винника из США
Песков прокомментировал возвращение Винника из США - 14.02.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возвращение Винника из США
Возвращение гражданина России на свою родину - это радость, в том числе для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:02+0300
2025-02-14T13:02+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение гражданина России на свою родину - это радость, в том числе для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По его словам, пока неизвестно, позвонит ли президент Путин Виннику после его освобождения.Ранее Александр Винник, который прибыл в Россию через Польшу, сообщил, что его доставили специальным самолетом США.Кроме того, сообщалось, что Винник уже почти восемь лет находится в заключении без судебного решения о его виновности. Важно отметить, что в США не было проведено ни одного судебного слушания по этому делу, а все заседания имели технический характер.
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
13:02 14.02.2025
 
Песков прокомментировал возвращение Винника из США

Песков назвал возвращение Винника из США радостью, в том числе для Путина

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение гражданина России на свою родину - это радость, в том числе для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
По его словам, пока неизвестно, позвонит ли президент Путин Виннику после его освобождения.
Ранее Александр Винник, который прибыл в Россию через Польшу, сообщил, что его доставили специальным самолетом США.
Кроме того, сообщалось, что Винник уже почти восемь лет находится в заключении без судебного решения о его виновности. Важно отметить, что в США не было проведено ни одного судебного слушания по этому делу, а все заседания имели технический характер.
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09:01
 
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