https://1prime.ru/20250214/peskov-854934038.html
Песков прокомментировал возвращение Винника из США
Песков прокомментировал возвращение Винника из США - 14.02.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возвращение Винника из США
Возвращение гражданина России на свою родину - это радость, в том числе для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:02+0300
2025-02-14T13:02+0300
2025-02-14T13:02+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение гражданина России на свою родину - это радость, в том числе для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По его словам, пока неизвестно, позвонит ли президент Путин Виннику после его освобождения.Ранее Александр Винник, который прибыл в Россию через Польшу, сообщил, что его доставили специальным самолетом США.Кроме того, сообщалось, что Винник уже почти восемь лет находится в заключении без судебного решения о его виновности. Важно отметить, что в США не было проведено ни одного судебного слушания по этому делу, а все заседания имели технический характер.
https://1prime.ru/20250214/vinnik-854920702.html
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возвращение Винника из США
Песков назвал возвращение Винника из США радостью, в том числе для Путина
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение гражданина России на свою родину - это радость, в том числе для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
По его словам, пока неизвестно, позвонит ли президент Путин Виннику после его освобождения.
Ранее Александр Винник, который прибыл в Россию через Польшу, сообщил, что его доставили специальным самолетом США.
Кроме того, сообщалось, что Винник уже почти восемь лет находится в заключении без судебного решения о его виновности. Важно отметить, что в США не было проведено ни одного судебного слушания по этому делу, а все заседания имели технический характер.
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью