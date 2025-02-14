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Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков

Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков - 14.02.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков

Россия заинтересована в укреплении отношений с G20, так как данный формат больше отражает экономическую силу мирового сообщества. Об этом сообщил официальный... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:06+0300

2025-02-14T13:06+0300

2025-02-14T13:06+0300

политика

россия

g20

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия заинтересована в укреплении отношений с G20, так как данный формат больше отражает экономическую силу мирового сообщества. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", - заметил он в беседе с журналистами.Песков подчеркнул, что G7 потеряла актуальность, поскольку центры экономического роста переместились в другие части света.Ранее стало известно, что президент США, Дональд Трамп, выразил свою желание вернуть Россию в состав G7.

https://1prime.ru/20250213/g7-854915207.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, g20, кремль, дмитрий песков