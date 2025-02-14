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Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков - 14.02.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков
Россия заинтересована в укреплении отношений с G20, так как данный формат больше отражает экономическую силу мирового сообщества. Об этом сообщил официальный... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:06+0300
2025-02-14T13:06+0300
политика
россия
g20
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия заинтересована в укреплении отношений с G20, так как данный формат больше отражает экономическую силу мирового сообщества. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", - заметил он в беседе с журналистами.Песков подчеркнул, что G7 потеряла актуальность, поскольку центры экономического роста переместились в другие части света.Ранее стало известно, что президент США, Дональд Трамп, выразил свою желание вернуть Россию в состав G7.
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россия, g20, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, G20, Кремль, Дмитрий Песков
13:06 14.02.2025
 
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с G20

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия заинтересована в укреплении отношений с G20, так как данный формат больше отражает экономическую силу мирового сообщества. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара", - заметил он в беседе с журналистами.
Песков подчеркнул, что G7 потеряла актуальность, поскольку центры экономического роста переместились в другие части света.
Ранее стало известно, что президент США, Дональд Трамп, выразил свою желание вернуть Россию в состав G7.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Вчера, 22:35
 
ПолитикаРОССИЯG20КремльДмитрий Песков
 
 
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