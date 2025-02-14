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Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения
Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения - 14.02.2025, ПРАЙМ
Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения
Польша предлагает США создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:06+0300
2025-02-14T14:06+0300
вооружения
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польша
сша
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ВАРШАВА, 14 фев – ПРАЙМ. Польша предлагает США создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "Польша может быть и должна быть инфраструктурным хабом, сервисным, экономическим хабом для Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы здесь был сервисный центр для американского вооружения, которым пользуются наши союзники на восточном фланге НАТО", - сказал Косиняк-Камыш. Он также заявил, что рад присутствию в Польше американского военного контингента и хочет, чтобы американские солдаты в Польше "чувствовали себя как дома".
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технологии, общество , польша, сша
Вооружения, Технологии, Общество , ПОЛЬША, США
14:06 14.02.2025
 
Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения

Косиняк-Камыш: Польша предлагает США создать хаб для американского оружия

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 14 фев – ПРАЙМ. Польша предлагает США создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
"Польша может быть и должна быть инфраструктурным хабом, сервисным, экономическим хабом для Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы здесь был сервисный центр для американского вооружения, которым пользуются наши союзники на восточном фланге НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также заявил, что рад присутствию в Польше американского военного контингента и хочет, чтобы американские солдаты в Польше "чувствовали себя как дома".
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ВооруженияТехнологииОбществоПОЛЬШАСША
 
 
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