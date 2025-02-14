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Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения

Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения - 14.02.2025, ПРАЙМ

Польша предложила США создать хаб для сервиса американского вооружения

Польша предлагает США создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T14:06+0300

2025-02-14T14:06+0300

2025-02-14T14:06+0300

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ВАРШАВА, 14 фев – ПРАЙМ. Польша предлагает США создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. "Польша может быть и должна быть инфраструктурным хабом, сервисным, экономическим хабом для Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы здесь был сервисный центр для американского вооружения, которым пользуются наши союзники на восточном фланге НАТО", - сказал Косиняк-Камыш. Он также заявил, что рад присутствию в Польше американского военного контингента и хочет, чтобы американские солдаты в Польше "чувствовали себя как дома".

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технологии, общество , польша, сша