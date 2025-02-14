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ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин
ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин
Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:55+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров. "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК. Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".
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сша, ес, ек
ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин
ЕС в очередной раз пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.
"ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК.
Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто