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ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин

ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЕС вновь пригрозил "ответными мерами" на введение США торговых пошлин

Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T12:55+0300

2025-02-14T12:55+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров. "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК. Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".

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