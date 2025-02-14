Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250214/proby-854917986.html
Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна
Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна - 14.02.2025, ПРАЙМ
Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна
Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения возле выброшенного на мель у побережья Сахалина китайского судна, сообщает в пятницу правительство региона. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T03:14+0300
2025-02-14T03:14+0300
энергетика
нефть
экономика
сахалин
южно-сахалинск
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854917986.jpg?1739492073
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – ПРАЙМ. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения возле выброшенного на мель у побережья Сахалина китайского судна, сообщает в пятницу правительство региона. "В районе выброшенного на мель во время шторма китайского сухогруза An Yang 2 в Невельском районе по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается круглосуточный мониторинг. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения. Обследование судна продолжится по погодным условиям", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы правительства, для принятия дальнейших решений о судьбе балкера ожидается завершение его обследования. Специалисты Морспасслужбы не могут приступить к осмотру левого борта судна из-за непогоды. Спасатели продолжат работу, как только позволят метеоусловия. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы, на его борту 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. Команда остается на борту, люди обеспечены всем необходимым. По последним данным, повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет. В настоящее время в районе происшествия круглосуточно дежурят аварийно-спасательные службы, вдоль берега установлены боновые заграждения и развернут аварийный комплект материалов и средств для ликвидации разливов нефти. По решению оперштаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по его утилизации, поэтому работа была проведена за счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
сахалин
южно-сахалинск
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сахалин, южно-сахалинск, китай
Энергетика, Нефть, Экономика, Сахалин, Южно-Сахалинск, КИТАЙ
03:14 14.02.2025
 
Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна

Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения возле выброшенного на мель китайского судна

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – ПРАЙМ. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения возле выброшенного на мель у побережья Сахалина китайского судна, сообщает в пятницу правительство региона.
"В районе выброшенного на мель во время шторма китайского сухогруза An Yang 2 в Невельском районе по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается круглосуточный мониторинг. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения. Обследование судна продолжится по погодным условиям", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы правительства, для принятия дальнейших решений о судьбе балкера ожидается завершение его обследования. Специалисты Морспасслужбы не могут приступить к осмотру левого борта судна из-за непогоды. Спасатели продолжат работу, как только позволят метеоусловия.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы, на его борту 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. Команда остается на борту, люди обеспечены всем необходимым. По последним данным, повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет.
В настоящее время в районе происшествия круглосуточно дежурят аварийно-спасательные службы, вдоль берега установлены боновые заграждения и развернут аварийный комплект материалов и средств для ликвидации разливов нефти. По решению оперштаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности.
У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по его утилизации, поэтому работа была проведена за счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСахалинЮжно-СахалинскКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала