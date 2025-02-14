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Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна

Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна - 14.02.2025, ПРАЙМ

Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения у китайского судна

Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения возле выброшенного на мель у побережья Сахалина китайского судна, сообщает в пятницу правительство региона. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T03:14+0300

2025-02-14T03:14+0300

2025-02-14T03:14+0300

энергетика

нефть

экономика

сахалин

южно-сахалинск

китай

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – ПРАЙМ. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения возле выброшенного на мель у побережья Сахалина китайского судна, сообщает в пятницу правительство региона. "В районе выброшенного на мель во время шторма китайского сухогруза An Yang 2 в Невельском районе по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается круглосуточный мониторинг. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения. Обследование судна продолжится по погодным условиям", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы правительства, для принятия дальнейших решений о судьбе балкера ожидается завершение его обследования. Специалисты Морспасслужбы не могут приступить к осмотру левого борта судна из-за непогоды. Спасатели продолжат работу, как только позволят метеоусловия. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы, на его борту 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. Команда остается на борту, люди обеспечены всем необходимым. По последним данным, повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет. В настоящее время в районе происшествия круглосуточно дежурят аварийно-спасательные службы, вдоль берега установлены боновые заграждения и развернут аварийный комплект материалов и средств для ликвидации разливов нефти. По решению оперштаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по его утилизации, поэтому работа была проведена за счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.

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нефть, сахалин, южно-сахалинск, китай