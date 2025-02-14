https://1prime.ru/20250214/profitsit-854936635.html

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

Банк России понизил оценку внешнеторгового профицита по итогам 2024 года до 123 миллиардов долларов США с прежних 133 миллиардов, при этом прогноз показателя на | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:54+0300

2025-02-14T13:54+0300

2025-02-14T13:54+0300

банк россии

финансы

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России понизил оценку внешнеторгового профицита по итогам 2024 года до 123 миллиардов долларов США с прежних 133 миллиардов, при этом прогноз показателя на 2025 год был понижен до 117 миллиардов долларов со 120 миллиардов долларов, сообщил регулятор. Оценка объема экспорта и импорта в 2024 году понижена до 417 миллиардов долларов с 422 миллиардов долларов и повышена до 295 миллиардов долларов с 289 миллиардов долларов соответственно. Регулятор ожидает, что объем экспорта в 2025 году будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 419 миллиардов долларов с 423 миллиардов. Импорт ожидается также меньше – 302 миллиарда долларов против прежних 303 миллиардов долларов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был понижен – до 112 со 113 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания по объему экспорта в 2026 году до 423 миллиардов с 427 миллиардов долларов, а также и импорта - до 311 миллиардов с 313 миллиардов долларов. Также в 2027 году ЦБ ожидает профицит торгового баланса России на уровне 105 миллиардов долларов вместо 103 миллиардов долларов, экспорт на уровне 432 миллиардов вместо 431 миллиарда долларов, а импорт на уровне 326 вместо 327 миллиардов долларов США.

https://1prime.ru/20250213/torgovlya-854907835.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, россия