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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
Банк России понизил оценку внешнеторгового профицита по итогам 2024 года до 123 миллиардов долларов США с прежних 133 миллиардов, при этом прогноз показателя на | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:54+0300
2025-02-14T13:54+0300
банк россии
финансы
сша
россия
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России понизил оценку внешнеторгового профицита по итогам 2024 года до 123 миллиардов долларов США с прежних 133 миллиардов, при этом прогноз показателя на 2025 год был понижен до 117 миллиардов долларов со 120 миллиардов долларов, сообщил регулятор. Оценка объема экспорта и импорта в 2024 году понижена до 417 миллиардов долларов с 422 миллиардов долларов и повышена до 295 миллиардов долларов с 289 миллиардов долларов соответственно. Регулятор ожидает, что объем экспорта в 2025 году будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 419 миллиардов долларов с 423 миллиардов. Импорт ожидается также меньше – 302 миллиарда долларов против прежних 303 миллиардов долларов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был понижен – до 112 со 113 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания по объему экспорта в 2026 году до 423 миллиардов с 427 миллиардов долларов, а также и импорта - до 311 миллиардов с 313 миллиардов долларов. Также в 2027 году ЦБ ожидает профицит торгового баланса России на уровне 105 миллиардов долларов вместо 103 миллиардов долларов, экспорт на уровне 432 миллиардов вместо 431 миллиарда долларов, а импорт на уровне 326 вместо 327 миллиардов долларов США.
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финансы, сша, россия
Банк России, Финансы, США, РОССИЯ
13:54 14.02.2025
 
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ до 117 миллиардов долларов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России понизил оценку внешнеторгового профицита по итогам 2024 года до 123 миллиардов долларов США с прежних 133 миллиардов, при этом прогноз показателя на 2025 год был понижен до 117 миллиардов долларов со 120 миллиардов долларов, сообщил регулятор.
Оценка объема экспорта и импорта в 2024 году понижена до 417 миллиардов долларов с 422 миллиардов долларов и повышена до 295 миллиардов долларов с 289 миллиардов долларов соответственно.
Регулятор ожидает, что объем экспорта в 2025 году будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 419 миллиардов долларов с 423 миллиардов. Импорт ожидается также меньше – 302 миллиарда долларов против прежних 303 миллиардов долларов.
Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был понижен – до 112 со 113 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания по объему экспорта в 2026 году до 423 миллиардов с 427 миллиардов долларов, а также и импорта - до 311 миллиардов с 313 миллиардов долларов.
Также в 2027 году ЦБ ожидает профицит торгового баланса России на уровне 105 миллиардов долларов вместо 103 миллиардов долларов, экспорт на уровне 432 миллиардов вместо 431 миллиарда долларов, а импорт на уровне 326 вместо 327 миллиардов долларов США.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Профицит внешней торговли России товарами снизился в январе
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