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Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/pshenitsa-854950579.html
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну - 14.02.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T22:32+0300
2025-02-14T22:32+0300
экономика
пшеница
минсельхоз рф
экспортная пошлина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,2 доллара за тонну, на ячмень - 208,2 доллара, на кукурузу - при цене 225,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 февраля, составляет 3984,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3062,3 рубля за тонну, кукурузы - 3710,2 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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пшеница, минсельхоз рф, экспортная пошлина
Экономика, пшеница, Минсельхоз РФ, экспортная пошлина
22:32 14.02.2025
 
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,2 доллара за тонну, на ячмень - 208,2 доллара, на кукурузу - при цене 225,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 февраля, составляет 3984,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3062,3 рубля за тонну, кукурузы - 3710,2 рубля.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Россия экспортировала рекордный объем пшеницы с начала сельхозгода
10 февраля, 16:21
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
ЭкономикапшеницаМинсельхоз РФэкспортная пошлина
 
 
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