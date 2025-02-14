https://1prime.ru/20250214/pshenitsa-854950579.html
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну - 14.02.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T22:32+0300
2025-02-14T22:32+0300
2025-02-14T22:32+0300
экономика
пшеница
минсельхоз рф
экспортная пошлина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,2 доллара за тонну, на ячмень - 208,2 доллара, на кукурузу - при цене 225,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 февраля, составляет 3984,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3062,3 рубля за тонну, кукурузы - 3710,2 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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пшеница, минсельхоз рф, экспортная пошлина
Экономика, пшеница, Минсельхоз РФ, экспортная пошлина
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,2 доллара за тонну, на ячмень - 208,2 доллара, на кукурузу - при цене 225,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 февраля, составляет 3984,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3062,3 рубля за тонну, кукурузы - 3710,2 рубля.
Россия экспортировала рекордный объем пшеницы с начала сельхозгода
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.