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Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну - 14.02.2025, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T22:32+0300

2025-02-14T22:32+0300

2025-02-14T22:32+0300

экономика

пшеница

минсельхоз рф

экспортная пошлина

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 февраля снизится до 3636,3 рубля за тонну, на ячмень - 2202,4 рубля, а на кукурузу - до 3373,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,2 доллара за тонну, на ячмень - 208,2 доллара, на кукурузу - при цене 225,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 февраля, составляет 3984,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3062,3 рубля за тонну, кукурузы - 3710,2 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250210/pshenitsa-854819132.html

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пшеница, минсельхоз рф, экспортная пошлина