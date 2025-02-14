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Путин рекомендовал регионам проводить регулярный мониторинг в сфере ИЖС

Путин рекомендовал регионам проводить регулярный мониторинг в сфере ИЖС - 14.02.2025, ПРАЙМ

Путин рекомендовал регионам проводить регулярный мониторинг в сфере ИЖС

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям проводить регулярный мониторинг в сфере индивидуального жилищного строительства. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T10:41+0300

2025-02-14T10:41+0300

2025-02-14T10:50+0300

экономика

россия

финансы

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям проводить регулярный мониторинг в сфере индивидуального жилищного строительства.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить... проведение регулярного мониторинга в сфере индивидуального жилищного строительства, включая применение положений Федерального закона от 22 июля 2024 года № 186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственные - высшие должностные лица субъектов РФ.

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