https://1prime.ru/20250214/putin-854930326.html

Путин подписал поручения по итогам прямой линии

Путин подписал поручения по итогам прямой линии - 14.02.2025, ПРАЙМ

Путин подписал поручения по итогам прямой линии

Глава государства Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, которая проходила 19 декабря. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:23+0300

2025-02-14T11:23+0300

2025-02-14T11:25+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, которая проходила 19 декабря.Правительству поручено рассмотреть возможность назначения пособия по беременности и родам, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Также правительству предоставили задание усовершенствовать механизм расчета дохода семьи для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком.Дополнительно, правительству поручено обеспечить предоставление помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от действий Вооруженных Сил Украины, по принципу "одного окна", а также предпринять меры по обеспечению жильем жителей Мариуполя, пострадавших от боевых действий.Также Генеральной прокуратуре и органам исполнительной власти Республики Татарстан установлено поручение принять дополнительные меры по пресечению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов в регионе.Министерство обороны России, в свою очередь, должно представить предложения о совершенствовании механизма поиска пропавших без вести военнослужащих.

https://1prime.ru/20250214/kabmin-854928984.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин