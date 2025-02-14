https://1prime.ru/20250214/putin-854930326.html
Путин подписал поручения по итогам прямой линии
Путин подписал поручения по итогам прямой линии - 14.02.2025, ПРАЙМ
Путин подписал поручения по итогам прямой линии
Глава государства Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, которая проходила 19 декабря. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:23+0300
2025-02-14T11:23+0300
2025-02-14T11:25+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, которая проходила 19 декабря.Правительству поручено рассмотреть возможность назначения пособия по беременности и родам, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Также правительству предоставили задание усовершенствовать механизм расчета дохода семьи для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком.Дополнительно, правительству поручено обеспечить предоставление помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от действий Вооруженных Сил Украины, по принципу "одного окна", а также предпринять меры по обеспечению жильем жителей Мариуполя, пострадавших от боевых действий.Также Генеральной прокуратуре и органам исполнительной власти Республики Татарстан установлено поручение принять дополнительные меры по пресечению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов в регионе.Министерство обороны России, в свою очередь, должно представить предложения о совершенствовании механизма поиска пропавших без вести военнослужащих.
https://1prime.ru/20250214/kabmin-854928984.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин подписал поручения по итогам прямой линии
Путин подписал перечень поручений по итогам прямой линии 19 декабря
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам прямой линии, которая проходила 19 декабря.
Правительству поручено рассмотреть возможность назначения пособия по беременности и родам, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Также правительству предоставили задание усовершенствовать механизм расчета дохода семьи для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Дополнительно, правительству поручено обеспечить предоставление помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от действий Вооруженных Сил Украины, по принципу "одного окна", а также предпринять меры по обеспечению жильем жителей Мариуполя, пострадавших от боевых действий.
Также Генеральной прокуратуре и органам исполнительной власти Республики Татарстан установлено поручение принять дополнительные меры по пресечению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов в регионе.
Министерство обороны России, в свою очередь, должно представить предложения о совершенствовании механизма поиска пропавших без вести военнослужащих.
Кабмин доработает расчет дохода семьи для пособия по уходу за ребенком