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Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области

Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области - 14.02.2025, ПРАЙМ

Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Южного военного округа группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T05:18+0300

2025-02-14T05:18+0300

2025-02-14T05:18+0300

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ГЕНИЧЕСК, 14 фев - ПРАЙМ. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Южного военного округа группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве. На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.

херсонская область

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общество , херсонская область, всу, минобороны рф