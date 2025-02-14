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Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области
Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области - 14.02.2025, ПРАЙМ
Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области
Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Южного военного округа группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T05:18+0300
2025-02-14T05:18+0300
2025-02-14T05:18+0300
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев - ПРАЙМ. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Южного военного округа группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
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Общество , Экономика, Херсонская область, ВСУ, Минобороны РФ
Расчет гаубицы уничтожил пункт управления ВСУ в Херсонской области
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил замаскированный пункт управления ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 14 фев - ПРАЙМ. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Южного военного округа группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.