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Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год"

Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год" - 14.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T17:05+0300

2025-02-14T17:05+0300

2025-02-14T17:05+0300

ес

урсула фон дер ляйен

расходы на оборону

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". "В настоящее время страны ЕС тратят около 2% ВВП на оборону. И да, наши расходы на оборону выросли с чуть более 200 миллиардов евро до войны до более 320 миллиардов евро в прошлом году" - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - добавила глава ЕК.

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ес, урсула фон дер ляйен, расходы на оборону