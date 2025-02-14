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Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год" - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год"
Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год" - 14.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год"
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:05+0300
2025-02-14T17:05+0300
ес
урсула фон дер ляйен
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". "В настоящее время страны ЕС тратят около 2% ВВП на оборону. И да, наши расходы на оборону выросли с чуть более 200 миллиардов евро до войны до более 320 миллиардов евро в прошлом году" - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - добавила глава ЕК.
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ес, урсула фон дер ляйен, расходы на оборону
ЕС, Урсула фон дер Ляйен, расходы на оборону
17:05 14.02.2025
 
Глава ЕК призвала увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год"

Глава ЕК: страны ЕС должны увеличить расходы на оборону на "сотни миллиардов в год"

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год".
"В настоящее время страны ЕС тратят около 2% ВВП на оборону. И да, наши расходы на оборону выросли с чуть более 200 миллиардов евро до войны до более 320 миллиардов евро в прошлом году" - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - добавила глава ЕК.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
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ЕСУрсула фон дер Ляйенрасходы на оборону
 
 
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