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Экспорт вина из Чехии в Россию в 2024 году вырос в четыре раза

Экспорт вина из Чехии в Россию в 2024 году вырос в четыре раза - 14.02.2025, ПРАЙМ

Экспорт вина из Чехии в Россию в 2024 году вырос в четыре раза

Экспорт вина и виноградного сока из Чехии в Россию в 2024 году составил более 60 миллионов крон (около 2,5 миллиона долларов), это в четыре с половиной раза или | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T03:41+0300

2025-02-14T03:41+0300

2025-02-14T03:41+0300

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ПРАГА, 14 фев – ПРАЙМ. Экспорт вина и виноградного сока из Чехии в Россию в 2024 году составил более 60 миллионов крон (около 2,5 миллиона долларов), это в четыре с половиной раза или на 46,8 миллиона крон (около 1,9 миллиона долларов) больше по сравнению с 2023 годом, сообщила в четверг Ассоциация виноградарей республики. "Виноградари Чехии поставили в минувшем году в Россию вина и виноградного сока на общую сумму более 60 миллионов крон, что на 46,8 миллиона крон больше по сравнению с 2023 годом. Для сравнения – в 2021 году чешские виноградари поставили в РФ своей продукции всего лишь на 1,3 миллиона крон (около 53,9 тысячи долларов), а в 2022 году лишь немногим больше – на 3,4 миллиона крон (около 141 тысячи долларов). Ныне Россию по импорту чешского вина и виноградного сока немного опережает лишь Словакия", - говорится в сообщении. В эти данные не включена информация по игристым винам, которые в минувшем году были поставлены на 352 тысячи крон (около 14,6 тысячи долларов).

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бизнес, россия, чехия, рф