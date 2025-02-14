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Продажи новых электромобилей в России в январе снизились на 51% - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых электромобилей в России в январе снизились на 51%
Продажи новых электромобилей в России в январе снизились на 51% - 14.02.2025, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России в январе снизились на 51%
Продажи новых электромобилей в России в январе 2025 года составили 768 машин, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, предпочтение россияне... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T06:21+0300
2025-02-14T06:21+0300
бизнес
россия
москва
nissan
tesla
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в январе 2025 года составили 768 машин, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, предпочтение россияне отдавали машинам бренда Voyah, сообщил РИА Новости эксперт НТИ "Автонет" Игорь Мишин. "В январе было продано 768 новых электромобилей. Этот показатель на 51% меньше, чем в январе прошлого года. Спад может быть связан с высокими ценами и недостаточно развитой инфраструктурой. Также стоит помнить, что эффективность электромобилей снижается в зимних условиях", - сказал Мишин. Самыми популярными электромобилями января, по словам эксперта, стали машины бренда Voyah. По данным аналитического агентства "Автостат", в России по состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано 59,6 тысячи электромобилей, из которых порядка 60% приходится на машины трех брендов: Nissan (16,7 тысячи штук), Zeekr (11,2 тысячи штук) и Tesla (6,7 тысячи штук). "Из моделей особо выделяются Nissan Leaf (16,6 тысячи штук) и Zeekr 001 (7,9 тысячи штук), которые суммарно занимают более 40% российского "электропарка", - уточняют в агентстве. В 2024 году, по данным "Автостата", в России было реализовано 17,8 тысячи новых электромобилей, что на 26% больше, чем годом ранее.
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бизнес, россия, москва, nissan, tesla
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Nissan, Tesla
06:21 14.02.2025
 
Продажи новых электромобилей в России в январе снизились на 51%

Эксперт Мишин: продажи новых электромобилей в России в январе снизились на 51%

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в январе 2025 года составили 768 машин, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, предпочтение россияне отдавали машинам бренда Voyah, сообщил РИА Новости эксперт НТИ "Автонет" Игорь Мишин.
"В январе было продано 768 новых электромобилей. Этот показатель на 51% меньше, чем в январе прошлого года. Спад может быть связан с высокими ценами и недостаточно развитой инфраструктурой. Также стоит помнить, что эффективность электромобилей снижается в зимних условиях", - сказал Мишин.
Самыми популярными электромобилями января, по словам эксперта, стали машины бренда Voyah.
По данным аналитического агентства "Автостат", в России по состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано 59,6 тысячи электромобилей, из которых порядка 60% приходится на машины трех брендов: Nissan (16,7 тысячи штук), Zeekr (11,2 тысячи штук) и Tesla (6,7 тысячи штук).
"Из моделей особо выделяются Nissan Leaf (16,6 тысячи штук) и Zeekr 001 (7,9 тысячи штук), которые суммарно занимают более 40% российского "электропарка", - уточняют в агентстве.
В 2024 году, по данным "Автостата", в России было реализовано 17,8 тысячи новых электромобилей, что на 26% больше, чем годом ранее.
 
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