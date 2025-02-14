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В России исчезла функция переименования объектов на картах Google

В России исчезла функция переименования объектов на картах Google - 14.02.2025, ПРАЙМ

В России исчезла функция переименования объектов на картах Google

Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T07:13+0300

2025-02-14T07:13+0300

2025-02-14T07:13+0300

технологии

россия

казахстан

армения

азербайджан

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине, выяснило РИА Новости. Функция пользовалась популярностью у подростков – они могли менять названия образовательных учреждений, в результате чего массово появлялись школы со смешными названиями. Сейчас при просмотре карты России в приложении "Google карты" данной функции больше нет. Вместе с тем, в ряде стран возможность переименования есть. К примеру, в Казахстане, согласно данным "Google карт", существуют "школа №42 здесь только сигмы", "школа №6 имени Бэтмена" и "школа 32 имени Курта Кобейна". Функция доступна также в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии, на Украине и в других странах. "Когда много пользователей начинают переименовывать - это возможность регулировать то, как карты работают. Поэтому эта опция была изначально доступна", - рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что своими действиями пользователи "Google карт" не нарушают ничьи права. По словам Муртазина, переименование объекта происходит автоматически, если большое количество людей попытались изменить название или, например, исправить ошибку. "В теории, есть модерация, но не всегда она работает", - заключил аналитик. РИА Новости запросило комментарий Google о причинах ограничений прав пользователей.

казахстан

армения

азербайджан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, казахстан, армения, азербайджан