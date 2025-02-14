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Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке

Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ

Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке

Курс рубля, активно росший против юаня в предыдущие сессии, снижается перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:19+0300

2025-02-14T13:19+0300

2025-02-14T13:19+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс рубля, активно росший против юаня в предыдущие сессии, снижается перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.05 мск рос на 7 копеек, до 12,35 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,3 миллиарда юаней. Устойчивое и существенное укрепление рубля в предыдущие дни связано с ожиданиями значимого снижения влияния геополитической премии на курс на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. "В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжиться, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или, скорее, к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней. Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 рублей за доллар и 11,9-12 рублей за юань. Сегодня ждем консолидацию рынка в районе 90 рублей за доллар и 12,2-12,4 рубля за юань", - добавляет он. Возможное смягчение ДКП со стороны ЦБ РФ фундаментально негативно для рубля, но российская валюта может это проигнорировать, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Сброс валюты для участия в ралли акций и облигаций вполне может продолжиться, добавляет он.

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