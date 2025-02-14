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Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250214/rubl-854934682.html
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке
Курс рубля, активно росший против юаня в предыдущие сессии, снижается перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:19+0300
2025-02-14T13:19+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс рубля, активно росший против юаня в предыдущие сессии, снижается перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.05 мск рос на 7 копеек, до 12,35 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,3 миллиарда юаней. Устойчивое и существенное укрепление рубля в предыдущие дни связано с ожиданиями значимого снижения влияния геополитической премии на курс на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. "В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжиться, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или, скорее, к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней. Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 рублей за доллар и 11,9-12 рублей за юань. Сегодня ждем консолидацию рынка в районе 90 рублей за доллар и 12,2-12,4 рубля за юань", - добавляет он. Возможное смягчение ДКП со стороны ЦБ РФ фундаментально негативно для рубля, но российская валюта может это проигнорировать, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Сброс валюты для участия в ралли акций и облигаций вполне может продолжиться, добавляет он.
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рынки, банки, рф
Экономика, Рынки, Банки, РФ
13:19 14.02.2025
 
Рубль снижается против юаня перед решением ЦБ по ключевой ставке

Рубль снижается против юаня на Мосбирже перед решением ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс рубля, активно росший против юаня в предыдущие сессии, снижается перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.05 мск рос на 7 копеек, до 12,35 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,3 миллиарда юаней.
Устойчивое и существенное укрепление рубля в предыдущие дни связано с ожиданиями значимого снижения влияния геополитической премии на курс на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжиться, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или, скорее, к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней. Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 рублей за доллар и 11,9-12 рублей за юань. Сегодня ждем консолидацию рынка в районе 90 рублей за доллар и 12,2-12,4 рубля за юань", - добавляет он.
Возможное смягчение ДКП со стороны ЦБ РФ фундаментально негативно для рубля, но российская валюта может это проигнорировать, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Сброс валюты для участия в ралли акций и облигаций вполне может продолжиться, добавляет он.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
ВТБ сделал прогноз по решению ЦБ по ключевой ставке
11:29
 
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