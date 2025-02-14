https://1prime.ru/20250214/rubl-854936512.html
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: курс юаня остается в районе 12,4 рубля, следует из данных Мосбиржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:51+0300
2025-02-14T13:51+0300
2025-02-14T13:52+0300
банк россии
рф
москва
мосбиржа
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853232977_0:263:2708:1786_1920x0_80_0_0_58363372cb6be394a3d963d5fd1db1eb.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: курс юаня остается в районе 12,4 рубля, следует из данных Мосбиржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор.
https://1prime.ru/20250214/dollar-854930886.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853232977_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_d65c04c22a6aca38d9bf00e238424d9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, москва, мосбиржа, рынки
Банк России, РФ, МОСКВА, Мосбиржа, Рынки
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: курс юаня остается в районе 12,4 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор.
Внебиржевой курс доллара с утра колеблется около 90 рублей