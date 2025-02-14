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Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки

Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки

Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: курс юаня остается в районе 12,4 рубля, следует из данных Мосбиржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: курс юаня остается в районе 12,4 рубля, следует из данных Мосбиржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор.

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рф, москва, мосбиржа, рынки