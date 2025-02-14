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Российский рынок акций перешел к снижению после сохранения ключевой ставки

Российский рынок акций перешел к снижению после сохранения ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению после сохранения ключевой ставки

Российский рынок акций перешел к заметному снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, следует из данных торгов. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:53+0300

2025-02-14T16:53+0300

2025-02-14T16:53+0300

экономика

российский рынок акций

мосбиржа

ставка банка россии

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций перешел к заметному снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.37 мск снижался на 1,28%, до 3 165,84 пункта. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. К тому моменту индекс Мосбиржи рос примерно на 1,5%, но после оглашения решения темп роста заметно снизился. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,71%, до 75,55 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал день оптимистично, в моменте индекс показывал рост +2,3% к вчерашнему закрытию. Решение Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% полностью соответствовало консенсусу аналитиков и сюрпризов не принесло", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Российский рынок акций активно повышался, в начале основных торгов индекс Мосбиржи приближался к восьмимесячной вершине, установленной вчера вблизи 3290 пунктов. Затем наши фондовые индикаторы ощутимо просели в рамках коррекции", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Нисходящий импульс произошел после публикации решения Банка России по ключевой ставке, хотя она ожидаемо осталась без изменения. Возможно, многие надеялись, что ее снизят на фоне признаков улучшения для России геополитической ситуации, добавил он. "Фондовый рынок реагирует на объявленное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых противоречиво. С утра индексы Московской биржи и РТС росли более чем на процент, видимо, продолжая отыгрывать намечающееся смягчение в геополитике. Однако сразу после объявления решения ЦБ РФ по ключевой ставке рост рынка сменился падением", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+17,2%), ОГК-2 (+3,87%), "Совкомфлота" (+3,81%), Московского кредитного банка (+3,66%), "Фармасинтеза" (+3,44%). "Снижаются в цене акции компаний, у которых низкая дивидендная доходность, поскольку при сохранении высокой ключевой ставки консервативным инвесторам выгоднее хранить деньги на депозите в банке, чем в акциях", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – акции ДВМП (-3,87%), префы "Башнефти" (-3,66%), обыкновенные акции НМТП (-3,62%), "Вуш холдинга" (-3,09%), "Распадской" (-2,98%), префы "Транснефти" (-2,81%). ПРОГНОЗЫ "Если в ближайшие дни не произойдет какого-либо негатива, а в понедельник внешний фон не будет сильно плохим, индекс Мосбиржи способен уже в начале следующей недели попытаться преодолеть уровень 3300 пунктов", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "После эйфории, вызванной началом переговоров с США и громких заявлений Дональда Трампа, в течение дня может поступать противоречивая информация, способная немного остудить рынок. Учитывая вторую неудачную попытку взять уровень 3300 пунктов и высокую волатильность, мы допускаем завершения торгов с отклонением индекса Мосбиржи в пределах плюс-минус 1%", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".

https://1prime.ru/20250214/nabiullin-854942766.html

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российский рынок акций, мосбиржа, ставка банка россии