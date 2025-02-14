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Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю

Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю - 14.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы опустился на 0,66%, но вырос на 7,36% за всю неделю, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T18:58+0300

2025-02-14T18:58+0300

2025-02-14T18:58+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы опустился на 0,66%, но вырос на 7,36% за всю неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,66%, до 3 185 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,15%, до 1 175,03 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1 111 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,36%, индекс Мосбиржи в юанях - на 14,51%, РТС - на 15,65%.

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мосбиржа, российский рынок акций