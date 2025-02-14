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Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю
Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю - 14.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы опустился на 0,66%, но вырос на 7,36% за всю неделю, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:58+0300
2025-02-14T18:58+0300
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российский рынок акций
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы опустился на 0,66%, но вырос на 7,36% за всю неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,66%, до 3 185 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,15%, до 1 175,03 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1 111 пункта. За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,36%, индекс Мосбиржи в юанях - на 14,51%, РТС - на 15,65%.
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мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций вырос на 7,36% за неделю
Российский рынок акций снизился на 0,66% за основную сессию и вырос на 7,36% за неделю
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы опустился на 0,66%, но вырос на 7,36% за всю неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,66%, до 3 185 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,15%, до 1 175,03 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1 111 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,36%, индекс Мосбиржи в юанях - на 14,51%, РТС - на 15,65%.
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на сохранение ключевой ставки