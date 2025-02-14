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Рынок акций РФ снизился в пятницу, показав внушительный недельный рост

Рынок акций РФ снизился в пятницу, показав внушительный недельный рост - 14.02.2025, ПРАЙМ

Рынок акций РФ снизился в пятницу, показав внушительный недельный рост

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением, но внушительно вырос по итогам недели, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T19:32+0300

2025-02-14T19:32+0300

2025-02-14T19:32+0300

экономика

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением, но внушительно вырос по итогам недели, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,66%, до 3 185 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,15%, до 1 175,03 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1 111 пунктов. За неделю индекс Мосбиржи подскочил на 7,36%, индекс Мосбиржи в юанях - на 14,51%, РТС - на 15,65%. Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,31%, до 74,79 доллара за баррель. "Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сохранив жесткую риторику и повысив ориентир по ставке до 19–22%, что не исключает дальнейшего ее повышения. Все это обеспокоило рынок", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи в пятницу торговался разнонаправленно, волатильность и торговые обороты при этом были повышенными. Вероятно, к концу дня продажи стали превалировать на фоне приближения выходных – многие инвесторы либо продают бумаги, либо откладывают покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в предстоящие дни", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На внешних рынках сегодня без резких движений: предварительная оценка ВВП еврозоны за 4 квартал 2024 года совпала с ожиданиями – рост на 0,9% год к году, объем промпроизводства в США в январе вырос на 0,5% месяц к месяцу – лучше прогноза, рассказал Шепелев. "Возможное снижение инфляции в случае снижения государственных расходов, укрепления рубля и высвобождения трудовых резервов может привести к смягчению денежно-кредитной политики и улучшению состояния ряда закредитованных компаний", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+17,54%), "М.Видео" (+4,79%), "Совкомфлота" (+4,34%), Московского кредитного банка (+4,28%), "Юнипро" (+3,42%), "Фармасинтеза" (+2,37%). "В лидеры роста на оптимистичных ожиданиях в отношении геополитических перемен и смягчения санкций вышла "СПБ Биржа", - комментирует Мильчакова. В лидерах снижения стоимости – акции "Полюса" (-3,98%), "Эн+ Групп" (-3,45%), НМТП (-3,33%), "Новатэка" (-3,28%), префы "Башнефти" (-3,26%), обыкновенные акции "Распадской" (-3,26%). ПРОГНОЗЫ "На будущей неделе эмоции рынка могут стабилизироваться, при этом не исключено появление новых внешних сигналов, в частности, по итогам стартовавшей сегодня Мюнхенской конференции по безопасности. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 февраля – 3125-3275 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник индекс Московской биржи будет находиться в диапазоне 3100-3200 пунктов.

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российский рынок акций, мосбиржа