Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/sanktsii-854937989.html
Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS
Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS - 14.02.2025, ПРАЙМ
Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS
Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры о санкциях США в отношении "Нефтяной промышленности Сербии" (NIS). Об этом сообщила официальный... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:45+0300
2025-02-14T14:45+0300
экономика
россия
сербия
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры о санкциях США в отношении "Нефтяной промышленности Сербии" (NIS). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур", - отметила она.Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимающаяся добычей и переработкой нефти и газа, а также маркетингом нефтепродуктов. NIS владеет значительными активами в Сербии и является крупнейшим налогоплательщиком в стране, а также владеет нефтеперерабатывающими заводами и другими предприятиями.
https://1prime.ru/20250214/sanktsii-854936770.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, мария захарова
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Мария Захарова
14:45 14.02.2025
 
Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS

МИД: Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры о санкциях США в отношении "Нефтяной промышленности Сербии" (NIS). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур", - отметила она.
Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимающаяся добычей и переработкой нефти и газа, а также маркетингом нефтепродуктов. NIS владеет значительными активами в Сербии и является крупнейшим налогоплательщиком в стране, а также владеет нефтеперерабатывающими заводами и другими предприятиями.
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Сийярто предрек проблемы в центральной Европе из-за санкций США против NIS
13:58
 
ЭкономикаРОССИЯСЕРБИЯМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала