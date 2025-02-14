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Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS

Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS - 14.02.2025, ПРАЙМ

Москва и Белград ведут переговоры для решения вопроса санкций против NIS

Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры о санкциях США в отношении "Нефтяной промышленности Сербии" (NIS). Об этом сообщила официальный... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T14:45+0300

2025-02-14T14:45+0300

2025-02-14T14:45+0300

экономика

россия

сербия

мария захарова

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры о санкциях США в отношении "Нефтяной промышленности Сербии" (NIS). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся, они ведутся по линии профильных структур", - отметила она.Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимающаяся добычей и переработкой нефти и газа, а также маркетингом нефтепродуктов. NIS владеет значительными активами в Сербии и является крупнейшим налогоплательщиком в стране, а также владеет нефтеперерабатывающими заводами и другими предприятиями.

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россия, сербия, мария захарова