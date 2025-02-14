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Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность
Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность - 14.02.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность
"Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:07+0300
2025-02-14T13:11+0300
политика
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она ("Большая семерка") объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - объяснил свою позицию Песков журналистам. Зарубежное агентство Bloomberg ранее передавало, что глава США Дональд Трамп высказал желание вернуть Россию в "Большую семерку".
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россия, дмитрий песков, дональд трамп, сша, рф
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, РФ
13:07 14.02.2025 (обновлено: 13:11 14.02.2025)
 
Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность

Песков: "Большая семерка" утратила релевантность

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она ("Большая семерка") объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - объяснил свою позицию Песков журналистам.
Зарубежное агентство Bloomberg ранее передавало, что глава США Дональд Трамп высказал желание вернуть Россию в "Большую семерку".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Вчера, 22:35
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковДональд ТрампСШАРФ
 
 
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