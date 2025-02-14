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Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность

Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность - 14.02.2025, ПРАЙМ

Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность

"Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:07+0300

2025-02-14T13:07+0300

2025-02-14T13:11+0300

политика

россия

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она ("Большая семерка") объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - объяснил свою позицию Песков журналистам. Зарубежное агентство Bloomberg ранее передавало, что глава США Дональд Трамп высказал желание вернуть Россию в "Большую семерку".

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россия, дмитрий песков, дональд трамп, сша, рф