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Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность
Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность - 14.02.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность
"Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:07+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она ("Большая семерка") объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - объяснил свою позицию Песков журналистам. Зарубежное агентство Bloomberg ранее передавало, что глава США Дональд Трамп высказал желание вернуть Россию в "Большую семерку".
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, РФ
Песков объяснил, почему "Большая семерка" потеряла релевантность
Песков: "Большая семерка" утратила релевантность
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" утратила свою релевантность, а страны-лидеры роста уже переместились в другие точки земного шара. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она ("Большая семерка") объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту - по разным параметрам экономического и социального роста. Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара", - объяснил свою позицию Песков журналистам.
Зарубежное агентство Bloomberg ранее передавало, что глава США Дональд Трамп высказал желание вернуть Россию в "Большую семерку".
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7