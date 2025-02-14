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Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС

Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС - 14.02.2025, ПРАЙМ

Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС

Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на Украине продиктован в первую очередь выборами в бундестаг, высказался... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T12:01+0300

2025-02-14T12:01+0300

2025-02-14T12:15+0300

политика

дмитрий медведев

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на Украине продиктован в первую очередь выборами в бундестаг, высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте". "Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев. Он также сказал, что ситуация будет развиваться "как в бессмертной басне".Ранее в американской администрации звучали заявления относительно Украины. Шольц выразил обеспокоенность последствиями украинского конфликта для безопасности Германии и Европы."Обиженная немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчёте получить внутриполитические дивиденды на псарне", - резюмировал политик.

https://1prime.ru/20250213/medvedev-854895489.html

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дмитрий медведев, украина, олаф шольц