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Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС
Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС - 14.02.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС
Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на Украине продиктован в первую очередь выборами в бундестаг, высказался... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:01+0300
2025-02-14T12:01+0300
2025-02-14T12:15+0300
политика
дмитрий медведев
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на Украине продиктован в первую очередь выборами в бундестаг, высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте". "Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев. Он также сказал, что ситуация будет развиваться "как в бессмертной басне".Ранее в американской администрации звучали заявления относительно Украины. Шольц выразил обеспокоенность последствиями украинского конфликта для безопасности Германии и Европы."Обиженная немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчёте получить внутриполитические дивиденды на псарне", - резюмировал политик.
https://1prime.ru/20250213/medvedev-854895489.html
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дмитрий медведев, украина, олаф шольц
Политика, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Олаф Шольц
Медведев высказался о призыве канцлера ФРГ объявить режим ЧС
Медведев: призыв Шольца о ЧС из-за Украины продиктован выборами в бундестаг
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим ЧС в связи с ситуацией на Украине продиктован в первую очередь выборами в бундестаг, высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев.
Он также сказал, что ситуация будет развиваться "как в бессмертной басне".
Ранее в американской администрации звучали заявления относительно Украины. Шольц выразил обеспокоенность последствиями украинского конфликта для безопасности Германии и Европы.
"Обиженная немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчёте получить внутриполитические дивиденды на псарне", - резюмировал политик.
Медведев обозначил грубейшую ошибку США