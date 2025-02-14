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ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики
ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики
Россия находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики, массовые программы поддержки компаний не нужны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:23+0300
2025-02-14T16:23+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики, массовые программы поддержки компаний не нужны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Надо различать замедление классического роста и рецессию, кризис. Когда рецессия, кризис, то там действительно уместны широкомасштабные антикризисные меры, их правительство очень активно применяло. Помните, и в пандемию, в 2022 году мы смягчали денежно-кредитную политику, то есть это такая антикризисная политика. А когда происходит циклическое замедление со стадии перегрева, как сейчас, то льготные кредиты, на мой взгляд, могут быть только в дозированных размерах", - сказала Набиуллина. "Почему? Чем больше объем льготных программ, тем больше нам надо ключевой ставкой делать менее доступными кредиты остальной части экономики, потому что у нас перегрет спрос и перегреты кредиты. Поэтому здесь, конечно, должны быть очень дозированные программы, но определение этих приоритетов - это прерогатива правительства", - добавила она.
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банк россии, эльвира набиуллина
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина
16:23 14.02.2025
 
ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики

Набиуллина: Россия находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики, массовые программы поддержки компаний не нужны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Надо различать замедление классического роста и рецессию, кризис. Когда рецессия, кризис, то там действительно уместны широкомасштабные антикризисные меры, их правительство очень активно применяло. Помните, и в пандемию, в 2022 году мы смягчали денежно-кредитную политику, то есть это такая антикризисная политика. А когда происходит циклическое замедление со стадии перегрева, как сейчас, то льготные кредиты, на мой взгляд, могут быть только в дозированных размерах", - сказала Набиуллина.
"Почему? Чем больше объем льготных программ, тем больше нам надо ключевой ставкой делать менее доступными кредиты остальной части экономики, потому что у нас перегрет спрос и перегреты кредиты. Поэтому здесь, конечно, должны быть очень дозированные программы, но определение этих приоритетов - это прерогатива правительства", - добавила она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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ЭкономикаБанк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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