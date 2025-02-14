https://1prime.ru/20250214/snizhenie-854942253.html

ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики

ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики

Россия находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики, массовые программы поддержки компаний не нужны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:23+0300

2025-02-14T16:23+0300

2025-02-14T16:23+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики, массовые программы поддержки компаний не нужны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Надо различать замедление классического роста и рецессию, кризис. Когда рецессия, кризис, то там действительно уместны широкомасштабные антикризисные меры, их правительство очень активно применяло. Помните, и в пандемию, в 2022 году мы смягчали денежно-кредитную политику, то есть это такая антикризисная политика. А когда происходит циклическое замедление со стадии перегрева, как сейчас, то льготные кредиты, на мой взгляд, могут быть только в дозированных размерах", - сказала Набиуллина. "Почему? Чем больше объем льготных программ, тем больше нам надо ключевой ставкой делать менее доступными кредиты остальной части экономики, потому что у нас перегрет спрос и перегреты кредиты. Поэтому здесь, конечно, должны быть очень дозированные программы, но определение этих приоритетов - это прерогатива правительства", - добавила она.

https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854941528.html

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банк россии, эльвира набиуллина