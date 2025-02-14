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Эдельгериев оценил возможность выхода России из Парижского соглашения
Эдельгериев оценил возможность выхода России из Парижского соглашения - 14.02.2025, ПРАЙМ
Эдельгериев оценил возможность выхода России из Парижского соглашения
Россия от Парижского соглашения по климату получила только хорошее, поэтому выходить из него вслед за США будет глупо. С таким заявлением выступил... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:53+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия от Парижского соглашения по климату получила только хорошее, поэтому выходить из него вслед за США будет глупо. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Правительство США вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. При президенте Джо Байдене страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года, однако новый глава США Дональд Трамп сразу после вступления в должность снова вывел страну из соглашения."Я не вижу причины, чтобы мы могли выходить, просто рефлексировать под Америку, это абсолютно будет глупо", - заявил Эдельгериев на климатическом форуме в рамках Недели российского бизнеса в штабе Российского союза промышленников и предпринимателей. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, включая США, Китай и Россию. Главная его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.
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Политика, США, Дональд Трамп, МОСКВА
Эдельгериев оценил возможность выхода России из Парижского соглашения
Эдельгериев: России нет смысла выходить из Парижского соглашения по примеру США
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия от Парижского соглашения по климату получила только хорошее, поэтому выходить из него вслед за США будет глупо. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
Правительство США вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. При президенте Джо Байдене страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года, однако новый глава США Дональд Трамп сразу после вступления в должность снова вывел страну из соглашения.
"Я не вижу причины, чтобы мы могли выходить, просто рефлексировать под Америку, это абсолютно будет глупо", - заявил Эдельгериев на климатическом форуме в рамках Недели российского бизнеса в штабе Российского союза промышленников и предпринимателей.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, включая США, Китай и Россию. Главная его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.
Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату