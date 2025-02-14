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США и Индия планируют к 2030 году увеличить объем торговли - 14.02.2025, ПРАЙМ
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США и Индия планируют к 2030 году увеличить объем торговли
США и Индия планируют к 2030 году увеличить объем торговли - 14.02.2025, ПРАЙМ
США и Индия планируют к 2030 году увеличить объем торговли
США и Индия планируют к 2030 году более чем удвоить общий объем двусторонней торговли и довести его до 500 миллиардов долларов, говорится в совместном... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T07:46+0300
2025-02-14T07:46+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. США и Индия планируют к 2030 году более чем удвоить общий объем двусторонней торговли и довести его до 500 миллиардов долларов, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры приняли … решение углублять торговые отношения между США и Индией, чтобы способствовать росту, обеспечивающему справедливость, национальную безопасность и создание рабочих мест. С этой целью лидеры поставили перед собой новую смелую цель в области двусторонней торговли – "Миссия 500", цель которой – более чем удвоить общий объем двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году", - отмечается в заявлении. Отмечается, что лидеры двух стран признали, что "такой уровень амбиций потребует новых, справедливых условий торговли, лидеры объявили о планах провести переговоры по первому траншу взаимовыгодного, многосекторального двустороннего торгового соглашения к осени 2025 года".
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мировая экономика, россия, сша, индия, нарендра моди, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, Нарендра Моди, Дональд Трамп
07:46 14.02.2025
 
США и Индия планируют к 2030 году увеличить объем торговли

США и Индия планируют к 2030 году увеличить объем торговли до 500 миллиардов долларов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. США и Индия планируют к 2030 году более чем удвоить общий объем двусторонней торговли и довести его до 500 миллиардов долларов, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
"Лидеры приняли … решение углублять торговые отношения между США и Индией, чтобы способствовать росту, обеспечивающему справедливость, национальную безопасность и создание рабочих мест. С этой целью лидеры поставили перед собой новую смелую цель в области двусторонней торговли – "Миссия 500", цель которой – более чем удвоить общий объем двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что лидеры двух стран признали, что "такой уровень амбиций потребует новых, справедливых условий торговли, лидеры объявили о планах провести переговоры по первому траншу взаимовыгодного, многосекторального двустороннего торгового соглашения к осени 2025 года".
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАИНДИЯНарендра МодиДональд Трамп
 
 
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