https://1prime.ru/20250214/ssha-854951379.html

Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена

Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена - 14.02.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T23:50+0300

2025-02-14T23:50+0300

2025-02-14T23:50+0300

энергетика

сша

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена приостановить их выдачу в 2024 году. "Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы", - сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию. В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.

https://1prime.ru/20250211/poshliny-854854086.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, спг