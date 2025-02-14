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Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена
Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена - 14.02.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T23:50+0300
2025-02-14T23:50+0300
энергетика
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена приостановить их выдачу в 2024 году. "Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы", - сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию. В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.
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сша, спг
Энергетика, США, СПГ
23:50 14.02.2025
 
Минэнерго США подписало первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена

Глава минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ после паузы Байдена

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена приостановить их выдачу в 2024 году.
"Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы", - сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию.
В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.
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