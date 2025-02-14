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В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки уже на следующем заседании ЦБ

В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки уже на следующем заседании ЦБ - 14.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки уже на следующем заседании ЦБ

Достигнутой жесткости монетарной политики достаточно для перелома разворачивающегося в последние месяцы инфляционного тренда, поэтому ключевая ставка может быть | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T14:31+0300

2025-02-14T14:31+0300

2025-02-14T14:31+0300

экономика

финансы

анатолий аксаков

банки

госдума

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Достигнутой жесткости монетарной политики достаточно для перелома разворачивающегося в последние месяцы инфляционного тренда, поэтому ключевая ставка может быть скорректирована вниз уже на следующем заседании совета директоров Банка России, то есть 21 марта, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. "Достигнутой жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) достаточно для перелома разворачивающегося в последние месяцы проинфляционного тренда, поэтому Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне… При сохранении текущих позитивных тенденций ключевая ставка может быть скорректирована вниз уже на следующем заседании совета директоров Банка России", - отмечается в сообщении ассоциации со ссылкой на депутата. "Мы наблюдаем первые признаки замедления инфляционных процессов. Если снижение динамики роста цен приобретет устойчивый характер и вместе с тем инфляционные ожидания населения начнут уменьшаться, Банк России сможет перейти к плавному снижению ключевой ставки", - также отметил он. Как указал депутат, перегрев в сфере кредитования, ставший одним из ключевых факторов ужесточения монетарной политики, начал ослабевать благодаря регуляторным мерам Банка России. В то же время риски сохранения перегрева экономики в краткосрочной перспективе сохраняются в связи с высокими бюджетными расходами в начале года. Однако в целом по году бюджетная политика будет носить более сбалансированный характер по сравнению с предшествующим годом, а дефицит бюджета снизится до минимального уровня, считает он. "Эта неделя была отмечена важными позитивными внешнеполитическими сигналами, и валютный рынок уже отреагировал на это заметным укреплением рубля. Очевидно, что если произойдет ослабление геополитической напряженности, положительные макроэкономические тренды будут усиливаться, и в этом случае в текущем году мы увидим более динамичное снижение инфляции и ключевой ставки", - заключил Аксаков.

https://1prime.ru/20250214/rubl-854936512.html

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финансы, анатолий аксаков, банки, госдума