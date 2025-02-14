ЦБ РФ поставил ставки "на паузу", но все трепещут

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. На сегодняшнем заседании Центральный банк России решил не изменять ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Банк России отметил, что в своей оценке дальнейших шагов будет учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции, которая пока не демонстрирует значительного замедления. В своем базовом сценарии ЦБ РФ прогнозирует, что для возвращения инфляции к целевым значениям потребуется более длительный период жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре. Прогноз средней ключевой ставки до конца 2025 года изменился и теперь составляет 19-22%, в то время как ранее ожидался диапазон 17-20%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что оперативные данные указывают на некоторое замедление инфляции, однако о переломе тренда говорить пока рано. Она также подтвердила, что пик годовой инфляции в России ожидается в апреле-мае 2025 года. Важно отметить, что Центральный банк не исключает возможности дальнейшего повышения ставки, если текущая жесткость денежно-кредитной политики окажется недостаточной для достижения целевых показателей. Таким образом, на фоне сохраняющейся высокой инфляции и необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики, рынок остается в ожидании решений ЦБ РФ на ближайших заседаниях. Выводы: В условиях неопределенности и высоких инфляционных ожиданий, Центральный банк России продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Ожидаемое повышение ставки в будущем будет зависеть от динамики инфляции и экономических показателей. Инвесторам следует быть готовыми к возможным изменениям в монетарной политике, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
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мнения аналитиков, ставка банка россии, финансы, эльвира набиуллина
Мнения аналитиков, ставка Банка России, Финансы, Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. На сегодняшнем заседании Центральный банк России решил не изменять ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Банк России отметил, что в своей оценке дальнейших шагов будет учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции, которая пока не демонстрирует значительного замедления.
В своем базовом сценарии ЦБ РФ прогнозирует, что для возвращения инфляции к целевым значениям потребуется более длительный период жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре. Прогноз средней ключевой ставки до конца 2025 года изменился и теперь составляет 19-22%, в то время как ранее ожидался диапазон 17-20%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что оперативные данные указывают на некоторое замедление инфляции, однако о переломе тренда говорить пока рано. Она также подтвердила, что пик годовой инфляции в России ожидается в апреле-мае 2025 года.
Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке
16:32
Важно отметить, что Центральный банк не исключает возможности дальнейшего повышения ставки, если текущая жесткость денежно-кредитной политики окажется недостаточной для достижения целевых показателей.
Таким образом, на фоне сохраняющейся высокой инфляции и необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики, рынок остается в ожидании решений ЦБ РФ на ближайших заседаниях.
Выводы: В условиях неопределенности и высоких инфляционных ожиданий, Центральный банк России продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Ожидаемое повышение ставки в будущем будет зависеть от динамики инфляции и экономических показателей. Инвесторам следует быть готовыми к возможным изменениям в монетарной политике, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки.
Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
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