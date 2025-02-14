Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ РФ поставил ставки "на паузу", но все трепещут - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/stavka-854942906.html
ЦБ РФ поставил ставки "на паузу", но все трепещут
ЦБ РФ поставил ставки "на паузу", но все трепещут - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ поставил ставки "на паузу", но все трепещут
На сегодняшнем заседании Центральный банк России решил не изменять ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:43+0300
2025-02-14T16:43+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
финансы
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854942906.jpg?1739540594
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. На сегодняшнем заседании Центральный банк России решил не изменять ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Банк России отметил, что в своей оценке дальнейших шагов будет учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции, которая пока не демонстрирует значительного замедления. В своем базовом сценарии ЦБ РФ прогнозирует, что для возвращения инфляции к целевым значениям потребуется более длительный период жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре. Прогноз средней ключевой ставки до конца 2025 года изменился и теперь составляет 19-22%, в то время как ранее ожидался диапазон 17-20%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что оперативные данные указывают на некоторое замедление инфляции, однако о переломе тренда говорить пока рано. Она также подтвердила, что пик годовой инфляции в России ожидается в апреле-мае 2025 года. Важно отметить, что Центральный банк не исключает возможности дальнейшего повышения ставки, если текущая жесткость денежно-кредитной политики окажется недостаточной для достижения целевых показателей. Таким образом, на фоне сохраняющейся высокой инфляции и необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики, рынок остается в ожидании решений ЦБ РФ на ближайших заседаниях. Выводы: В условиях неопределенности и высоких инфляционных ожиданий, Центральный банк России продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Ожидаемое повышение ставки в будущем будет зависеть от динамики инфляции и экономических показателей. Инвесторам следует быть готовыми к возможным изменениям в монетарной политике, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
https://1prime.ru/20250214/tsb-854942494.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, финансы, эльвира набиуллина
Мнения аналитиков, ставка Банка России, Финансы, Эльвира Набиуллина
16:43 14.02.2025
 
ЦБ РФ поставил ставки "на паузу", но все трепещут

Аналитик Калманович: Банк России не исключил перемен в монетарной политике

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. На сегодняшнем заседании Центральный банк России решил не изменять ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Банк России отметил, что в своей оценке дальнейших шагов будет учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции, которая пока не демонстрирует значительного замедления.
В своем базовом сценарии ЦБ РФ прогнозирует, что для возвращения инфляции к целевым значениям потребуется более длительный период жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре. Прогноз средней ключевой ставки до конца 2025 года изменился и теперь составляет 19-22%, в то время как ранее ожидался диапазон 17-20%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что оперативные данные указывают на некоторое замедление инфляции, однако о переломе тренда говорить пока рано. Она также подтвердила, что пик годовой инфляции в России ожидается в апреле-мае 2025 года.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке
16:32
Важно отметить, что Центральный банк не исключает возможности дальнейшего повышения ставки, если текущая жесткость денежно-кредитной политики окажется недостаточной для достижения целевых показателей.
Таким образом, на фоне сохраняющейся высокой инфляции и необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики, рынок остается в ожидании решений ЦБ РФ на ближайших заседаниях.
Выводы: В условиях неопределенности и высоких инфляционных ожиданий, Центральный банк России продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Ожидаемое повышение ставки в будущем будет зависеть от динамики инфляции и экономических показателей. Инвесторам следует быть готовыми к возможным изменениям в монетарной политике, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки.
Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковставка Банка РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала