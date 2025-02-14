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Средняя стоимость ОСАГО в России в январе снизилась на 5,3%

Средняя стоимость ОСАГО в России в январе снизилась на 5,3% - 14.02.2025, ПРАЙМ

Средняя стоимость ОСАГО в России в январе снизилась на 5,3%

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в январе 2025 года снизилась на 5,3% относительно показателя годом раннее - до 7 161 рубля, сообщили РИА Новости... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T07:55+0300

2025-02-14T07:55+0300

2025-02-14T07:55+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в январе 2025 года снизилась на 5,3% относительно показателя годом раннее - до 7 161 рубля, сообщили РИА Новости эксперты маркетплейса "Финуслуги", входящего в группу Московской биржи. "Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в январе 2025 года упала до 7 161 рубля, что на 5,3% ниже, чем годом ранее. По отношению к декабрю средняя цена несколько выросла (на 3,6%, 6 912 рублей)", - отмечают эксперты. В целом по итогам 2024 года стоимость полиса ОСАГО в России составила 7 135 рублей, снизившись на 5,1%, добавляют они. ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) — это страховка, которую должен иметь каждый владелец автомобиля. Если обладатель полиса станет виновником ДТП, то компенсацию другим пострадавшим людям заплатит страховая компания. В расчете стоимости полиса учитывается территориальный коэффициент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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