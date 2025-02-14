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Названы страны с самыми доступными конфетами на День влюбленных - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Названы страны с самыми доступными конфетами на День влюбленных
Названы страны с самыми доступными конфетами на День влюбленных - 14.02.2025, ПРАЙМ
Названы страны с самыми доступными конфетами на День влюбленных
Самые доступные конфеты на День всех влюбленных можно найти в России и во Франции, а вот дороже всего порадовать любимого человека сладким подарком обойдется в... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T05:15+0300
2025-02-14T05:15+0300
бизнес
общество
франция
турция
армения
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самые доступные конфеты на День всех влюбленных можно найти в России и во Франции, а вот дороже всего порадовать любимого человека сладким подарком обойдется в Бразилии и Австрии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов супермаркетов разных стран. Агентство анализировало цены на коробку конфет известных брендов в форме сердца или в другом тематическом оформлении. Для сравнения бралось 150 граммов конфет, цены переведены в доллары. Самыми доступными конфеты на День всех влюбленных оказались в России - всего 3,2 доллара за 150 граммов. В тройку также вошли Франция - 3,9 доллара и Турция - 4,08 доллара. В пятерке стран с самыми доступными сладкими "валентинками" оказались Армения и Кипр, где 150 граммов конфет обойдется в 4,09 и 4,4 доллара соответственно. А в десятку вошли Южная Корея (4,6 доллара), Венгрия (4,9 доллара), Грузия (5,1 доллара), Греция (5,4 доллара) и Мексика (5,5 доллара). Дороже всего порадовать любимого человека в Бразилии - там конфеты в коробке в форме сердца нашлись за 17,9 доллара, а также в Австрии (16,02 доллара) и ЮАР (14,98 доллара). За ними расположились США (12,3 доллара), Китай (11,9 доллара), Ирландия (11,6 доллара), Италия (11,4 доллара) и Канада (11,3 доллара). Замкнули десятку Люксембург (11,2 доллара) и Таиланд (9,3 доллара). В среднем в мире конфеты на 14 февраля обойдутся в 7,8 доллара. Всего были изучены данные в 43 странах, в 15 из них цены оказались выше среднего, а в 28 странах - ниже.
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бизнес, общество , франция, турция, армения
Бизнес, Общество , ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ
05:15 14.02.2025
 
Названы страны с самыми доступными конфетами на День влюбленных

Самые доступные конфеты на День всех влюбленных можно найти в России и во Франции

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самые доступные конфеты на День всех влюбленных можно найти в России и во Франции, а вот дороже всего порадовать любимого человека сладким подарком обойдется в Бразилии и Австрии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов супермаркетов разных стран.
Агентство анализировало цены на коробку конфет известных брендов в форме сердца или в другом тематическом оформлении. Для сравнения бралось 150 граммов конфет, цены переведены в доллары.
Самыми доступными конфеты на День всех влюбленных оказались в России - всего 3,2 доллара за 150 граммов. В тройку также вошли Франция - 3,9 доллара и Турция - 4,08 доллара.
В пятерке стран с самыми доступными сладкими "валентинками" оказались Армения и Кипр, где 150 граммов конфет обойдется в 4,09 и 4,4 доллара соответственно. А в десятку вошли Южная Корея (4,6 доллара), Венгрия (4,9 доллара), Грузия (5,1 доллара), Греция (5,4 доллара) и Мексика (5,5 доллара).
Дороже всего порадовать любимого человека в Бразилии - там конфеты в коробке в форме сердца нашлись за 17,9 доллара, а также в Австрии (16,02 доллара) и ЮАР (14,98 доллара). За ними расположились США (12,3 доллара), Китай (11,9 доллара), Ирландия (11,6 доллара), Италия (11,4 доллара) и Канада (11,3 доллара). Замкнули десятку Люксембург (11,2 доллара) и Таиланд (9,3 доллара).
В среднем в мире конфеты на 14 февраля обойдутся в 7,8 доллара. Всего были изучены данные в 43 странах, в 15 из них цены оказались выше среднего, а в 28 странах - ниже.
 
БизнесОбществоФРАНЦИЯТУРЦИЯАРМЕНИЯ
 
 
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