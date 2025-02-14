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Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США
Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США - 14.02.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу подписал указ, которым предусматривается создание совета по энергетическому доминированию США, сообщила... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T22:50+0300
2025-02-14T22:50+0300
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу подписал указ, которым предусматривается создание совета по энергетическому доминированию США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп сейчас подписывает два исполнительных указа… о создании совета по энергетическому доминированию, который возглавят министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт", - сообщила она в соцсети Х. Второй подписанный Трампом указ касается отмены обязательной вакцинации от COVID в школах США. Ранее Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
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сша, дональд трамп
Энергетика, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США
Белый дом: Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу подписал указ, которым предусматривается создание совета по энергетическому доминированию США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп сейчас подписывает два исполнительных указа… о создании совета по энергетическому доминированию, который возглавят министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт", - сообщила она в соцсети Х.
Второй подписанный Трампом указ касается отмены обязательной вакцинации от COVID в школах США.
Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая
Ранее Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.