https://1prime.ru/20250214/tramp-854951266.html
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд - 14.02.2025, ПРАЙМ
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T23:46+0300
2025-02-14T23:46+0300
2025-02-14T23:46+0300
сша
дональд трамп
китай
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dddf74de8c63f5913000a3ce716a670e.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере. "Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сказал он журналистам в Белом доме. В четверг Министерство коммерции КНР заявило, что действия США являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало Вашингтон вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".
https://1prime.ru/20250210/kitaj-854797636.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e34eabc6783a8e189e0f1fdbd608d107.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, китай, пошлины
США, Дональд Трамп, КИТАЙ, пошлины
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд
Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на рекордные $600 млрд
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере.
"Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сказал он журналистам в Белом доме.
В четверг Министерство коммерции КНР заявило, что действия США являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало Вашингтон вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".
Китай ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США