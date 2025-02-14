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Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд

Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд - 14.02.2025, ПРАЙМ

Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T23:46+0300

2025-02-14T23:46+0300

2025-02-14T23:46+0300

сша

дональд трамп

китай

пошлины

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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере. "Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сказал он журналистам в Белом доме. В четверг Министерство коммерции КНР заявило, что действия США являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало Вашингтон вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".

https://1prime.ru/20250210/kitaj-854797636.html

сша

китай

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сша, дональд трамп, китай, пошлины