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Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд - 14.02.2025, ПРАЙМ
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T23:46+0300
2025-02-14T23:46+0300
сша
дональд трамп
китай
пошлины
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере. "Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сказал он журналистам в Белом доме. В четверг Министерство коммерции КНР заявило, что действия США являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало Вашингтон вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".
https://1prime.ru/20250210/kitaj-854797636.html
сша
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сша, дональд трамп, китай, пошлины
США, Дональд Трамп, КИТАЙ, пошлины
23:46 14.02.2025
 
Трамп вводит против КНР импортные пошлины на $600 млрд

Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на рекордные $600 млрд

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Official The White House
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ввел против КНР импортные пошлины на общую сумму 600 миллиардов долларов, что оказалось больше, чем при любом другом американском лидере.
"Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", - сказал он журналистам в Белом доме.
В четверг Министерство коммерции КНР заявило, что действия США являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма", призвало Вашингтон вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, а также отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой".
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СШАДональд ТрампКИТАЙпошлины
 
 
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