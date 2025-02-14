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ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту

ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту

Банк России видит предпосылки для постепенного возвращения экономики РФ к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:43+0300

2025-02-14T13:43+0300

2025-02-14T13:43+0300

банк россии

россия

финансы

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки для постепенного возвращения экономики РФ к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров по ключевой ставке. "Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - говорится в сообщении. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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россия, финансы