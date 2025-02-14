https://1prime.ru/20250214/tsb-854936296.html
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту
Банк России видит предпосылки для постепенного возвращения экономики РФ к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:43+0300
2025-02-14T13:43+0300
2025-02-14T13:43+0300
банк россии
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки для постепенного возвращения экономики РФ к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров по ключевой ставке. "Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - говорится в сообщении. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы
Банк России, РОССИЯ, Финансы
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики РФ к сбалансированному росту
ЦБ видит предпосылки для возвращения экономики России к сбалансированному росту
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки для постепенного возвращения экономики РФ к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров по ключевой ставке.
"Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - говорится в сообщении.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.