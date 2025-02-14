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ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки

ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки

Банк России с 1 марта снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным незакредитованным заемщикам, сообщается... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T14:28+0300

2025-02-14T14:28+0300

2025-02-14T14:38+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным незакредитованным заемщикам, сообщается на сайте регулятора."С учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья Банк России снижает с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки - ред.) менее 70%", - говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что в более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными, а с 1 июля Банк России начнет использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок."Снижение надбавок не приведет к значительному замедлению накопления банками макропруденциального буфера капитала по ипотеке. Его размер на 1 января 2025 года составил 1,6% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. По оценке Банка России, буфера в размере 2% будет достаточно для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария", - поясняет ЦБ РФ.

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финансы