https://1prime.ru/20250214/tsb-854937561.html
ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки
ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки
Банк России с 1 марта снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным незакредитованным заемщикам, сообщается... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:28+0300
2025-02-14T14:28+0300
2025-02-14T14:38+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным незакредитованным заемщикам, сообщается на сайте регулятора."С учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья Банк России снижает с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки - ред.) менее 70%", - говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что в более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными, а с 1 июля Банк России начнет использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок."Снижение надбавок не приведет к значительному замедлению накопления банками макропруденциального буфера капитала по ипотеке. Его размер на 1 января 2025 года составил 1,6% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. По оценке Банка России, буфера в размере 2% будет достаточно для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария", - поясняет ЦБ РФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_247:0:1378:848_1920x0_80_0_0_da269292a86026668624dc4e81b105ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы
ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки
ЦБ с 1 марта смягчает регулирование для наименее рискованной ипотеки
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным незакредитованным заемщикам, сообщается на сайте регулятора.
"С учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья Банк России снижает с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки - ред.) менее 70%", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что в более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными, а с 1 июля Банк России начнет использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок.
"Снижение надбавок не приведет к значительному замедлению накопления банками макропруденциального буфера капитала по ипотеке. Его размер на 1 января 2025 года составил 1,6% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. По оценке Банка России, буфера в размере 2% будет достаточно для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария", - поясняет ЦБ РФ.