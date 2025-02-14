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ЦБ ужесточил регулирование по кредитам фирм с повышенной долговой нагрузкой - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ужесточил регулирование по кредитам фирм с повышенной долговой нагрузкой
ЦБ ужесточил регулирование по кредитам фирм с повышенной долговой нагрузкой - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ ужесточил регулирование по кредитам фирм с повышенной долговой нагрузкой
Банк России установил с 1 апреля 2025 года надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:49+0300
2025-02-14T14:49+0300
банк россии
финансы
бизнес
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России установил с 1 апреля 2025 года надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора. "В 2024 году портфель корпоративных кредитов вырос на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла. Существуют риски дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В связи с этим Банк России установил с 1 апреля 2025 года макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост требований банков в рублях или в иностранной валюте к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - говорится в сообщении. Как поясняет ЦБ, такой уровень надбавки (20%) позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. Также введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам. "Поскольку надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 млрд рублей и 2% от собственных средств (капитала) банка), которые есть только у крупных кредиторов, она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки и, таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе", - добавляется там же.
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финансы, бизнес
Банк России, Финансы, Бизнес
14:49 14.02.2025
 
ЦБ ужесточил регулирование по кредитам фирм с повышенной долговой нагрузкой

ЦБ ужесточил регулирование по кредитам компаний с повышенной долговой нагрузкой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России установил с 1 апреля 2025 года надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора.
"В 2024 году портфель корпоративных кредитов вырос на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла. Существуют риски дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В связи с этим Банк России установил с 1 апреля 2025 года макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост требований банков в рублях или в иностранной валюте к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - говорится в сообщении.
Как поясняет ЦБ, такой уровень надбавки (20%) позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. Также введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам.
"Поскольку надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 млрд рублей и 2% от собственных средств (капитала) банка), которые есть только у крупных кредиторов, она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки и, таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе", - добавляется там же.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
ЦБ смягчит регулирование для наименее рискованной ипотеки
14:28
 
Банк РоссииФинансыБизнес
 
 
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