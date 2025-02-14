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Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России
Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России
Речи о переломе тренда инфляции в стране пока нет, хотя в январе-феврале рост цен начал замедляться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:08+0300
2025-02-14T15:08+0300
2025-02-14T15:16+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Речи о переломе тренда инфляции в стране пока нет, хотя в январе-феврале рост цен начал замедляться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Оперативные данные об инфляции в январе и феврале указывают на небольшое замедление текущих темпов роста цен по сравнению с концом года, но о переломе тренда речь пока не идет", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России
Набиуллина: речи о переломе тренда в инфляции в России пока нет
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Речи о переломе тренда инфляции в стране пока нет, хотя в январе-феврале рост цен начал замедляться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Оперативные данные об инфляции в январе и феврале указывают на небольшое замедление текущих темпов роста цен по сравнению с концом года, но о переломе тренда речь пока не идет", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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