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Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России

Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России

Речи о переломе тренда инфляции в стране пока нет, хотя в январе-феврале рост цен начал замедляться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:08+0300

2025-02-14T15:08+0300

2025-02-14T15:16+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Речи о переломе тренда инфляции в стране пока нет, хотя в январе-феврале рост цен начал замедляться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Оперативные данные об инфляции в январе и феврале указывают на небольшое замедление текущих темпов роста цен по сравнению с концом года, но о переломе тренда речь пока не идет", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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эльвира набиуллина