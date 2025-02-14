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Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки
ЦБ РФ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, ЕСЛИ НАБРАННОЙ ЖЕСТКОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ - НАБИУЛЛИНА | 14.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, ЕСЛИ НАБРАННОЙ ЖЕСТКОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ - НАБИУЛЛИНА
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Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки
ЦБ вернется к повышению ставки в случае недостаточного замедления инфляции