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Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки
ЦБ РФ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, ЕСЛИ НАБРАННОЙ ЖЕСТКОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ - НАБИУЛЛИНА | 14.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, ЕСЛИ НАБРАННОЙ ЖЕСТКОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ НЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ - НАБИУЛЛИНА
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15:10 14.02.2025
 
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки

ЦБ вернется к повышению ставки в случае недостаточного замедления инфляции

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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