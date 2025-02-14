https://1prime.ru/20250214/tsb-854939348.html
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:15+0300
2025-02-14T15:15+0300
2025-02-14T15:26+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки... Ну вы видели наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки и тот интервал, который мы дали. Он предполагает как возможное снижение ставки в этом году, так и возможное повышение ставки в этом году. Все зависит от того, как сформируется тенденция", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
https://1prime.ru/20250214/tsb-854938871.html
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не обсуждал снижение ключевой ставки, но изучал ее повышение
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нет, мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки... Ну вы видели наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки и тот интервал, который мы дали. Он предполагает как возможное снижение ставки в этом году, так и возможное повышение ставки в этом году. Все зависит от того, как сформируется тенденция", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки