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ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:15+0300
2025-02-14T15:26+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки... Ну вы видели наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки и тот интервал, который мы дали. Он предполагает как возможное снижение ставки в этом году, так и возможное повышение ставки в этом году. Все зависит от того, как сформируется тенденция", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
15:15 14.02.2025 (обновлено: 15:26 14.02.2025)
 
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не обсуждал снижение ключевой ставки, но изучал ее повышение

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нет, мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки... Ну вы видели наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки и тот интервал, который мы дали. Он предполагает как возможное снижение ставки в этом году, так и возможное повышение ставки в этом году. Все зависит от того, как сформируется тенденция", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Набиуллина назвала условие повышения ключевой ставки
15:10
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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