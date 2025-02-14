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ЦБ пока не закладывает решение конфликта на Украине в базовый макросценарий
ЦБ пока не закладывает решение конфликта на Украине в базовый макросценарий - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ пока не закладывает решение конфликта на Украине в базовый макросценарий
ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:27+0300
2025-02-14T15:27+0300
2025-02-14T15:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В базовом сценарии у нас нет этого фактора пока, мне кажется, преждевременно включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется маловозможным", - ответила она на вопрос журналиста, закладывает ли регулятор возможность урегулирования конфликта на Украине в один из своих прогнозных сценариев.
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россия, украина, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, УКРАИНА, Эльвира Набиуллина
ЦБ пока не закладывает решение конфликта на Украине в базовый макросценарий
ЦБ пока не закладывает решение украинского конфликта в базовый макросценарий
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В базовом сценарии у нас нет этого фактора пока, мне кажется, преждевременно включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется маловозможным", - ответила она на вопрос журналиста, закладывает ли регулятор возможность урегулирования конфликта на Украине в один из своих прогнозных сценариев.
ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина