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ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:31+0300
2025-02-14T16:09+0300
банк россии
банкротство
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ."Что касается возможного перетока в микрофинансовые организации: если говорить о заемщиках физических лицах, мы такого перетока большого не видим, но и просто эти рынки совсем не сопоставимы по масштабам. Десятые доли процентов – это то, сколько берут граждане в микрофинансовых организациях, по сравнению с тем, сколько кредитов они берут в банках. Такому перетоку будет мешать в том числе наше макропруденциальное регулирование, оно выравнено по банкам и микрофинансовым организациям", - сказала она.
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банкротство
Банк России, банкротство
15:31 14.02.2025 (обновлено: 16:09 14.02.2025)
 
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО

Набиуллина: ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Что касается возможного перетока в микрофинансовые организации: если говорить о заемщиках физических лицах, мы такого перетока большого не видим, но и просто эти рынки совсем не сопоставимы по масштабам. Десятые доли процентов – это то, сколько берут граждане в микрофинансовых организациях, по сравнению с тем, сколько кредитов они берут в банках. Такому перетоку будет мешать в том числе наше макропруденциальное регулирование, оно выравнено по банкам и микрофинансовым организациям", - сказала она.
 
Банк Россиибанкротство
 
 
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