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ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО

ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО

Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:31+0300

2025-02-14T15:31+0300

2025-02-14T16:09+0300

банк россии

банкротство

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ."Что касается возможного перетока в микрофинансовые организации: если говорить о заемщиках физических лицах, мы такого перетока большого не видим, но и просто эти рынки совсем не сопоставимы по масштабам. Десятые доли процентов – это то, сколько берут граждане в микрофинансовых организациях, по сравнению с тем, сколько кредитов они берут в банках. Такому перетоку будет мешать в том числе наше макропруденциальное регулирование, оно выравнено по банкам и микрофинансовым организациям", - сказала она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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