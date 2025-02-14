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ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:31+0300
2025-02-14T15:31+0300
2025-02-14T16:09+0300
банк россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ."Что касается возможного перетока в микрофинансовые организации: если говорить о заемщиках физических лицах, мы такого перетока большого не видим, но и просто эти рынки совсем не сопоставимы по масштабам. Десятые доли процентов – это то, сколько берут граждане в микрофинансовых организациях, по сравнению с тем, сколько кредитов они берут в банках. Такому перетоку будет мешать в том числе наше макропруденциальное регулирование, оно выравнено по банкам и микрофинансовым организациям", - сказала она.
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банкротство
ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
Набиуллина: ЦБ не наблюдает перетока заемщиков в МФО
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не наблюдает перетока заемщиков в МФО, такому перетоку мешает и регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Что касается возможного перетока в микрофинансовые организации: если говорить о заемщиках физических лицах, мы такого перетока большого не видим, но и просто эти рынки совсем не сопоставимы по масштабам. Десятые доли процентов – это то, сколько берут граждане в микрофинансовых организациях, по сравнению с тем, сколько кредитов они берут в банках. Такому перетоку будет мешать в том числе наше макропруденциальное регулирование, оно выравнено по банкам и микрофинансовым организациям", - сказала она.