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ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт

ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт

Банк России уже видит замедление темпов роста цен на импортные товары в РФ вследствие декабрьского укрепления рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:41+0300

2025-02-14T15:41+0300

2025-02-14T15:41+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России уже видит замедление темпов роста цен на импортные товары в РФ вследствие декабрьского укрепления рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Укрепление рубля у нас происходило в декабре. Безусловно, это дезинфляционный фактор, но переносится в цены он с лагом. Мы уже видим по ценам на те товары, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста, прежде всего это касается смартфонов, бытовой техники, но конечно, этот эффект разнесен во времени", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Укрепление рубля, если оно будет устойчивым, как я уже сказала - это дезинфляционный фактор. Мы будем его учитывать среди прочих факторов. Само по себе укрепление рубля не является фактором, который может привести к приближению момента снижения ключевой ставки. Надо будет смотреть и на остальные факторы", - пояснила она.

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эльвира набиуллина