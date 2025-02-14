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ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт
ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт
Банк России уже видит замедление темпов роста цен на импортные товары в РФ вследствие декабрьского укрепления рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:41+0300
2025-02-14T15:41+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России уже видит замедление темпов роста цен на импортные товары в РФ вследствие декабрьского укрепления рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Укрепление рубля у нас происходило в декабре. Безусловно, это дезинфляционный фактор, но переносится в цены он с лагом. Мы уже видим по ценам на те товары, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста, прежде всего это касается смартфонов, бытовой техники, но конечно, этот эффект разнесен во времени", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Укрепление рубля, если оно будет устойчивым, как я уже сказала - это дезинфляционный фактор. Мы будем его учитывать среди прочих факторов. Само по себе укрепление рубля не является фактором, который может привести к приближению момента снижения ключевой ставки. Надо будет смотреть и на остальные факторы", - пояснила она.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
15:41 14.02.2025
 
ЦБ зафиксировал замедление темпов роста цен на импорт

ЦБ видит замедление темпов роста цен на импорт из-за укрепления рубля в декабре

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка на здании Центрального банка РФ в Москве
Табличка на здании Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России уже видит замедление темпов роста цен на импортные товары в РФ вследствие декабрьского укрепления рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Укрепление рубля у нас происходило в декабре. Безусловно, это дезинфляционный фактор, но переносится в цены он с лагом. Мы уже видим по ценам на те товары, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста, прежде всего это касается смартфонов, бытовой техники, но конечно, этот эффект разнесен во времени", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Укрепление рубля, если оно будет устойчивым, как я уже сказала - это дезинфляционный фактор. Мы будем его учитывать среди прочих факторов. Само по себе укрепление рубля не является фактором, который может привести к приближению момента снижения ключевой ставки. Надо будет смотреть и на остальные факторы", - пояснила она.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Китай сократил импорт российской нефти
12 февраля, 18:29
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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